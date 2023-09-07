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АНАЛІТИКА

НБУ врегулював окремі питання здійснення фінустановами фінмоніторингу за PEPs

 

Національний банк України (НБУ) врегулював окремі питання забезпечення небанківськими фінансовими установами належного застосування ризик-орієнтованого підходу до клієнтів, які є політично значущими особами (Politically Exposed Persons, PEPs).

Як повідомляється на сайті регулятора, установи мають відійти від формального підходу до встановлення рівня ризику РЕР і нести відповідальність за неналежне застосування до клієнтів, які є РЕР, ризик-орієнтованого підходу.

У кожному окремому випадку присвоєння установою будь-якого рівня ризику PEPs має бути належно обґрунтоване.

Такий підхід сприятиме запобіганню встановлення необґрунтованого рівня ризику та безпідставної відмови таким клієнтам в обслуговуванні.

Національний банк також пом'якшив окремі норми в частині заходів установ щодо джерел статків (багатства) PEPs та джерел коштів, пов'язаних з їхніми фінансовими операціями.

Так, підвищено ліміти на обсяги фінансових операцій, що здійснюються РЕРs через установу, з 200 тис. грн за квартал до 400 тис. грн на місяць, що є однією з умов для невжиття заходів зі встановлення джерел статків РЕРs.

Ці зміни набувають чинності 7 вересня 2023 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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