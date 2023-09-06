Нацбанк посилив захист даних користувачів BankID

Національний банк України з метою забезпечення ефективного розвитку Системи BankID НБУ посилив захист даних користувачів та уточнив низку вимог щодо відповідальності її учасників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк уточнив вимоги до здійснення абонентами - ідентифікаторами (наразі це 38 банків, які підключені до системи) багатофакторної автентифікації користувача. Йдеться про обов'язкове використання двох або більше факторів автентифікації, кожен із яких має належати до різних категорій (знання, володіння, притаманність) та бути незалежними один від одного, що унеможливить їх одночасну компрометацію. Абоненти зобов'язані привести свою діяльність у відповідність до цих вимог та матимуть на це шість місяців, до 1 березня 2024 року.

Регулятор уточнив обов'язки учасників Системи BankID НБУ з метою захисту прав споживачів та їхніх даних, зокрема зобов'язав їх надавати інформацію на запит один одного для вирішення спірних питань, що можуть виникати між користувачем та абонентом.

НБУ розширив також свої права та уточнив повноваження Ради системи з метою посилення відповідальності абонентів за дотриманням умов користування Системою BankID НБУ та упорядкування діючих у ній процесів.

Окрім цього, регулятор збільшив строк зберігання абонентами інформації про передачу даних користувача через Систему BankID з метою захисту прав абонентів у разі виникнення спірних ситуацій - до 5 років (раніше - не менше 45 днів).

Відповідні зміни передбачені постановою Правління Національного банку від 01 вересня 2023 року №105 "Про внесення змін до Положення про Систему BankID Національного банку України". Документ набирає чинності з 05 вересня 2023 року, крім уточнених норм щодо застосовування багатофакторної автентифікації користувача, що набирають чинності з 01 березня 2024 року.

Як повідомляв Укрінформ, національна система електронної дистанційної ідентифікації фізичних осіб BankID Національного банку України - спосіб верифікації громадян через українські банки для надання адміністративних та інших послуг через інтернет. Підключення до системи BankID НБУ для українських банків, державних установ і комерційних підприємств безкоштовне.

Національний банк розпочав реалізацію проєкту BankID у 2015 році. У липні 2020 року запрацювала комерційна модель цієї системи.