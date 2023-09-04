В Україні перебуває в обігу 110 млн платіжних карток: аналіз НБУ за II квартал

За підсумками червня 2023 року загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні досягла 110,3 млн шт. Це на 1% більше порівняно з січнем цього року.

Про це повідомляє Національний банк, аналізуючи картковий ринок у II кварталі 2023 року.

Статистика використання платіжних карток, емітованих банками України, протягом II кварталу 2023 року свідчить, що безготівкові розрахунки українців залишаються на високому рівні, попри другий рік війни.

Так, кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, в Україні та за її межами у II кварталі 2023 року становила 1 842,9 млн шт., а їхня сума - 1 334,9 млрд грн.

З них безготівковими були 1 710,6 млн операцій на загальну суму 829,5 млрд грн.

Тобто українці продовжують віддавати перевагу безготівковим операціям з платіжними картками.

9 із 10 операцій з платіжними картками - безготівкові

Частка безготівкових операцій у II кварталі 2023 року за сумою перебуває на рівні 62,1% в загальній сумі операцій із платіжними картками, за кількістю - досягає 92,8% (за I квартал 2023 року - 69,4% та 94% відповідно).

Перекази з картки на картку становили третину за сумою (32,1%) та майже десятину за кількістю (8,5%). Оплата товарів і послуг в інтернеті - 14,9% за сумою та 14,6% за кількістю.

Платіжна інфраструктура та кількість карток зросли з початку року

Кількість активних pos-терміналів у торговельній та сервісній мережах у червні порівняно з січнем зросла на 8,3% (до 388,1 тис. шт.), а кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, - на 12,2% (до 355,9 тис. шт.).

Банкоматна мережа з початку року також демонструє тенденцію до відновлення. Зростання кількості банкоматів з початку року становило 1,2% (до 15,8 тис. шт.).



