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АНАЛІТИКА

Нацбанк збереже заборону на виплату банками дивідендів до підсумків оцінки їхньої стійкості

 

Національний банк України найближчим часом планує зберегти заборону на розподіл прибутку, зокрема на виплату дивідендів, за винятком держбанків, які перераховують прибуток до бюджету, заявив глава НБУ Андрій Пишний.

"Ми не плануємо змінювати цю норму до завершення оцінки стійкості банківської системи, яка має завершитися наступного року, та проведення за потреби її докапіталізації", - написав він у колонці на "Економічній правді".

Пишний додав, що під час розрахунку цих потреб Нацбанк враховуватиме і плани з відновлення "довоєнних" пруденційних вимог до банків, і необхідність їх наближення до стандартів ЄС.

"У нас достатньо підстав сподіватися, що більшість банків буде у змозі виконувати ці пруденційні вимоги до рівня капіталу за рахунок прибутків, які вони зараз накопичують, без звернень до своїх акціонерів за докапіталізацією", - зазначив голова НБУ.

На його думку, заборона на виплату дивідендів є ще одним аргументом на користь того, що отримані банками значні доходи за депозитними сертифікатами Нацбанку використовуються ефективно.

Як повідомлялося, у першому півріччі 2023 року чистий прибуток банків сягнув рекордних 67,6 млрд грн, 64%, або 43,3 млрд грн, його припало на п'ять державних банків за їхньої частки в загальних активах 55,7% (1,534 трлн грн із 2,925 трлн грн).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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