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АНАЛІТИКА

Visa і Mastercard планують підвищити комісії для транзакцій за картками

 

Оператори платіжних систем Visa Inc. і Mastercard Inc. планують підвищити комісії, що стягуються з ритейлерів під час оплати їхніми клієнтами покупок за допомогою банківських карток, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на документи, що опинилися в його розпорядженні.

Підвищення комісій Visa для онлайн-транзакцій почнеться в жовтні, а у квітні воно торкнеться кредитних, дебетових і передплачених карт. У разі Mastercard підвищення також стартує в жовтні.

Згідно з оцінками галузевої консалтингової компанії CMSPI, щорічна сума комісій, що виплачуються ритейлерами, в результаті цього може збільшитися більш ніж на $500 млн.
Незважаючи на те що розмір комісій встановлюється Visa і Mastercard, основну частину зборів отримують банки, що випускають ці картки. Хоча розмір комісій є незначним, витрати ритейлерів на їхню сплату останніми роками зросли, оскільки дедалі більше покупців використовує кредитні картки, для яких діє вища комісія, ніж для дебетових.

Продавці переносять принаймні частину цих витрат на споживачів, підвищуючи ціни. Малий бізнес часто пропонує знижки клієнтам, які оплачують покупки дебетовими картками або готівкою.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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