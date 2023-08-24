Активи Нацбанку зросли за пів року на 330 мільярдів

Сума консолідованого фінансового результату Національного банку України (НБУ) за перше півріччя цього року становила 43,3 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба НБУ із посиланням на проміжну скорочену консолідовану фінансову звітність Нацбанку.

"Найбільший вплив на суму прибутку мали чистий процентний дохід у розмірі 21,8 млрд грн та позитивні результати переоцінки фінансових інструментів у розмірі 23,2 млрд грн, що є наслідком зміни офіційного валютного курсу та їх справедливої вартості", - зазначається у повідомленні.

Водночас витрати НБУ, пов'язані з виготовленням банкнот, монет та іншої продукції, адміністративні витрати, витрати на утримання персоналу в першому півріччі 2023 року залишилися на такому самому рівні, що й у відповідному періоді 2022 року, та становили 3 млрд грн.

При цьому обсяг активів Національного банку за результатами півріччя збільшився на 17% - до 2 293 млрд грн.

У Нацбанку пояснили збільшення активів зростанням на 37% обсягу міжнародних резервів - до $39 млрд на кінець першого півріччя 2023 року (з $28,5 млрд - на кінець 2022 року). Зокрема:

* збільшення на 23% обсягу цінних паперів нерезидентів в портфелі Національного банку упродовж першого півріччя 2023 року - до 858,5 млрд грн;

* збільшення майже вдвічі обсягу коштів та депозитів в іноземній валюті та банківських металах - до 464,4 млрд грн на кінець першого півріччя 2023 року.

Водночас обсяг кредитного портфеля НБУ зменшився у 4,7 раза завдяки погашенню банками довгострокової заборгованості за працюючими кредитами.

Зобов'язання Національного банку станом на кінець першого півріччя 2023 року становлять 1 921 млрд грн (83,8% від активів).

Основні зміни у зобов'язаннях Національного банку відбулися за такими позиціями:

* кошти банків, обсяг яких збільшився в 2,3 раза - до 203,8 млрд грн;

* кошти державних та інших установ, обсяг яких збільшився майже в шість разів - до 311 млрд грн;

* зобов'язання за кредитами, отриманими від МВФ зменшилися на 21,5% внаслідок погашення частини заборгованості перед фондом у першому півріччі 2023 року.

Збільшення розміру власного капіталу Національного банку в першому півріччі 2023 року на 13% - з 328 млрд грн до 371 млрд грн - відбулося за рахунок накопичення прибутку поточного року.

Як повідомлялося, у квітні Національний банк перерахував до державного бюджету України 71,87 млрд грн зі свого прибутку за 2022 рік.

Перед цим Рада Національного банку затвердила консолідовану фінансову звітність регулятора за 2022 рік. За підсумками 2022 року прибуток до розподілу Національного банку становив 91 млрд грн. Відповідно до закону "Про Національний банк України", ця сума частково спрямовується до Держбюджету, а частково - в загальні резерви НБУ.

Загалом фінансовий результат Національного банку за 2022 рік склав 232,3 млрд грн.