Нацбанк зобов'язав валютні обмінники вказувати інформацію для скарг клієнтів

Національний банк з 19 серпня вносить зміни до порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті.
Відповідні зміни внесені постановою правління Національного банку №102 від 17 серпня, що набирає чинності з 19 серпня, повідомляє пресслужба регулятора.
Зокрема, розширено перелік інформації, яка повинна розміщуватися у касах банку або валютних обмінників у доступному для огляду клієнтами місці:
* інформацією про юридичну особу - банк або небанківську установу, із зазначенням місцеперебування, номера телефону або номера телефону "гарячої лінії" (за наявності), адреси електронної пошти, посилання на інтернет-сторінку (за наявності) для подання звернень клієнтів до банку, небанківської установи;
* контактною інформацією Національного банку із зазначенням місцеперебування, номера телефону універсальної "гарячої лінії", адреси електронної пошти, посилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва для подання звернень клієнтів банку, небанківської установи до Національного банку.
"Зазначені зміни сприятимуть кращому інформуванню клієнтів про контакти для звернень у разі виникнення спірних/конфліктних ситуацій або для інформування про порушення під час здійснення валютно-обмінних операцій", - пояснили у НБУ.
По-друге, фізичним особам-нерезидентам надано можливість отримувати на поточні рахунки в гривнях кошти, сплата яких передбачена умовами цивільно-правових договорів. Це пов'язано з відповідними змінами в законодавстві України.
Нацбанк нагадує, що з 19 серпня у касі банку, небанківської установи, їх відокремлених підрозділів, пункту обміну валюти повинна розміщуватися наступна інформація:
* копія наказу (розпорядження) про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют;
* перелік валютно-обмінних операцій, які здійснює каса, пункт обміну;
* повідомлення про обов'язковість здійснення касиром операції сторно в разі звернення клієнта з відмовою від здійсненої валютно-обмінної операції;
* витяг із наказу про встановлення тарифів комісійної винагороди за здійснення операції з обміну готівки;
* повідомлення про касира каси, який здійснює валютно-обмінні операції;
* копія банківської ліцензії або ліцензії/витягу з реєстру осіб, яким видано ліцензію на здійснення валютних операцій;
* місцезнаходження каси;
* інформація про юридичну особу - банк або небанківську установу: місцезнаходження, номер телефону або номер телефону "гарячої лінії" (за наявності), адреса електронної пошти, посилання на інтернет-сторінку (за наявності) - додано;
* контактна інформація Національного банку: місцезнаходження, номер телефону універсальної "гарячої лінії", адреса електронної пошти, посилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва - додано.
У випадку виникнення порушень під час здійснення валютно-обмінних операцій:
* потрібно звернутися зі скаргою до керівництва банку чи небанківської фінансової установи, яка порушує правила обміну валют, щоб вони були в курсі порушень їх підлеглих;
* у разі, якщо реакції з боку керівництва банку чи небанківської фінансової установи немає, слід звернутися до Національного банку.