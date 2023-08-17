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АНАЛІТИКА

Кількість активних платіжних карток у II кв.-2023 знизилася на 1,3%, розрахунки за кордоном знизилися - НБУ

 

Загальна кількість активних банківських карток після досягнення історичного максимуму в 47,2 млн штук на кінець березня цього року у квітні-червні скоротилася на 0,6 млн штук, або на 1,3% - до 46,6 млн штук, повідомив Національний банк України (НБУ) в огляді банківського сектора.

"Кількість активних платіжних карток зменшилася вперше з другого кварталу 2022 року", - зазначив Нацбанк.

Він уточнив, що таке зниження пояснюється скороченням кількості платіжних карток іноземних банків із 4,6 млн до 3,8 млн одиниць.

У найбільшого за активами в країні ПриватБанку кількість карток знизилася на 0,1 млн - до 26,5 млн, у держбанків залишилася на рівні 6,9 млн, ще 0,6 млн - у Сенс Банку, який із кінця липня став державним після націоналізації.

У приватних банків кількість платіжних карток зросла на 0,3 млн - до 9,5 млн штук.

"Обсяги розрахунків платіжними картками в торговельній мережі надалі зростають - на понад 20% за кількістю і майже на 10% - за сумою в другому кварталі, передусім за рахунок платежів в Україні", - наголосив регулятор.

Згідно з його даними, у травні та червні кількість платежів становила 430,4 млн і 428,8 млн порівняно з 385,9 млн і 383,3 млн у березні та квітні.

Відповідно, в Україні обсяг платежів картками в ці два місяці зріс до 112,6 млрд грн і 112,1 млрд грн зі 105,0 і 104,7 млрд грн у березні та квітні.

Нацбанк також відзначив скорочення обсягу платежів за кордоном до 18,3-18,8 млрд грн на місяць у другому кварталі цього року, тоді як у грудні минулого року вони сягали максимуму в 24,8 млрд грн, після чого знизилися до 22,76 млрд грн у січні та 21,03 млрд грн - у березні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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