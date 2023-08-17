Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Частка безконтактних оплат в Україні з NFC досягла 60% - Mastercard

 

В Україні шість із десяти оплат у фізичному ритейлі проводять смартфонами і гаджетами з NFC, такі дані транзакційної статистики MasterCard за другий квартал 2023 року.

"Уже п'ять років поспіль Україна традиційно входить до десятки країн світу, які є лідерами за кількістю NFC-оплат цифровими картками Mastercard. За результатами другого кварталу Україна посіла місце в першій п'ятірці разом з Австралією, Великою Британією, Нідерландами та США", - наведено в релізі компанії в середу слова віцепрезидента з розвитку бізнесу Mastercard в Україні та Молдові Юрія Батхіна.

При цьому зазначено, що платіжна система пов'язує стрімкий розвиток NFC-оплат зі зростанням популярності цифрових гаманців, що дають змогу перетворити гаджет на зручний платіжний інструмент, а також із поширенням технології безконтактної оплати, якому, у свою чергу, посприяв розвиток мережі платіжних терміналів, що підтримують такий вид розрахунків.

За даними НБУ, на сьогодні майже 97% POS-терміналів у країні приймають безконтактні оплати, нагадала Mastercard.

Компанія зазначила, що на сьогодні вже 95% усіх оплат картками Mastercard у фізичних торговельних точках в Україні безконтактні. Серед найпопулярніших категорій використання NFC-транзакцій - продуктовий ритейл, харчування, одяг і взуття, а також автозаправні станції.

Згідно з даними НБУ, у 2022 році кількість платіжних терміналів у торговельній та сервісній мережі в Україні зменшилася на 15,8% - до 359,2 тис. шт. (із них 348,1 тис. шт., або 96,9% - безконтактні термінали), кількість банківських пристроїв (банкомати, ПТКС і платіжні термінали) - на 15,5%, до 37,6 тис. од.

Найбільша кількість платіжних терміналів на початок 2023 року була у ПриватБанку - 60,4%, Ощадбанку - 19,6% і Райффайзен Банку - 7,6%.

Платіжна система Visa 2022 року збільшила свою частку на українському ринку платіжних карток до 45,6% із 42,4% 2021 року, тоді як частка лідера ринку Mastercard знизилася до 53,9% із 56,9%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9110
  0,0548
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2611  0,18 0,49 37,9639  0,21 0,56
EUR 40,6528  0,01 0,03 41,6278  0,10 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес