Частка безконтактних оплат в Україні з NFC досягла 60% - Mastercard

В Україні шість із десяти оплат у фізичному ритейлі проводять смартфонами і гаджетами з NFC, такі дані транзакційної статистики MasterCard за другий квартал 2023 року.

"Уже п'ять років поспіль Україна традиційно входить до десятки країн світу, які є лідерами за кількістю NFC-оплат цифровими картками Mastercard. За результатами другого кварталу Україна посіла місце в першій п'ятірці разом з Австралією, Великою Британією, Нідерландами та США", - наведено в релізі компанії в середу слова віцепрезидента з розвитку бізнесу Mastercard в Україні та Молдові Юрія Батхіна.

При цьому зазначено, що платіжна система пов'язує стрімкий розвиток NFC-оплат зі зростанням популярності цифрових гаманців, що дають змогу перетворити гаджет на зручний платіжний інструмент, а також із поширенням технології безконтактної оплати, якому, у свою чергу, посприяв розвиток мережі платіжних терміналів, що підтримують такий вид розрахунків.

За даними НБУ, на сьогодні майже 97% POS-терміналів у країні приймають безконтактні оплати, нагадала Mastercard.

Компанія зазначила, що на сьогодні вже 95% усіх оплат картками Mastercard у фізичних торговельних точках в Україні безконтактні. Серед найпопулярніших категорій використання NFC-транзакцій - продуктовий ритейл, харчування, одяг і взуття, а також автозаправні станції.

Згідно з даними НБУ, у 2022 році кількість платіжних терміналів у торговельній та сервісній мережі в Україні зменшилася на 15,8% - до 359,2 тис. шт. (із них 348,1 тис. шт., або 96,9% - безконтактні термінали), кількість банківських пристроїв (банкомати, ПТКС і платіжні термінали) - на 15,5%, до 37,6 тис. од.

Найбільша кількість платіжних терміналів на початок 2023 року була у ПриватБанку - 60,4%, Ощадбанку - 19,6% і Райффайзен Банку - 7,6%.

Платіжна система Visa 2022 року збільшила свою частку на українському ринку платіжних карток до 45,6% із 42,4% 2021 року, тоді як частка лідера ринку Mastercard знизилася до 53,9% із 56,9%.