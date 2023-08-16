Нацбанк оприлюднив графік засідань, на яких ухвалюватимуть рішення щодо облікової ставки

Національний банк оприлюднив графік засідань Правління НБУ з монетарної політики, які вже заплановані до кінця 2024 року, і на яких ухвалюватиметься рішення з облікової ставки.

Графік оприлюднено на сайті НБУ в розділі "Монетарна політика".

Традиційно у 2024-му планується вісім засідань Правління НБУ:

* 25 січня

* 14 березня

* 25 квітня

* 13 червня

* 25 липня

* 19 вересня

* 31 жовтня

* 12 грудня

На чотирьох з указаних засідань, крім облікової ставки, розглядатимуться також нові макропрогнози Національного банку.

Нагадуємо:

До кінця 2023 року заплановано ще три засідання з розгляду питання з облікової ставки:

* 14 вересня

* 26 жовтня

* 14 грудня

