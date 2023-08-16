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Нацбанк оприлюднив графік засідань, на яких ухвалюватимуть рішення щодо облікової ставки
15:42 16.08.2023 |
Національний банк оприлюднив графік засідань Правління НБУ з монетарної політики, які вже заплановані до кінця 2024 року, і на яких ухвалюватиметься рішення з облікової ставки.
Графік оприлюднено на сайті НБУ в розділі "Монетарна політика".
Традиційно у 2024-му планується вісім засідань Правління НБУ:
* 25 січня
* 14 березня
* 25 квітня
* 13 червня
* 25 липня
* 19 вересня
* 31 жовтня
* 12 грудня
На чотирьох з указаних засідань, крім облікової ставки, розглядатимуться також нові макропрогнози Національного банку.
Нагадуємо:
До кінця 2023 року заплановано ще три засідання з розгляду питання з облікової ставки:
* 14 вересня
* 26 жовтня
* 14 грудня
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