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Роздрібні інвестори Credit Suisse мають намір оскаржити в суді умови угоди з UBS - FT
15:35 14.08.2023 |
Роздрібні акціонери швейцарського банку Credit Suisse мають намір подати колективний позов, що оскаржує умови угоди з поглинання банку його конкурентом UBS, ідеться в матеріалі Financial Times.
Позов, до якого приєдналися сотні індивідуальних акціонерів, зокрема колишні співробітники збанкрутілого Credit Suisse, планують подати до Арбітражного суду Цюриха в понеділок. Очікується, що вердикт у цій справі винесуть протягом року.
Інтереси позивачів у рамках судового процесу представлятиме Швейцарська асоціація захисту інвесторів (SASV).
Під час поглинання Credit Suisse з боку UBS акціонери обох банків були позбавлені можливості проголосувати "за" або "проти" укладення угоди.
При цьому сума в 3 млрд швейцарських франків ($3,42 млрд), яку UBS заплатив за придбання конкурента, становила менше половини ринкової вартості банку в останній день торгів перед угодою і лише малу частину його балансової вартості.
У результаті деякі роздрібні інвестори отримали за акції, які вони мали, в десятки разів меншу суму виплат, ніж якби Credit Suisse було продано за ринковою ціною.
Якщо суд ухвалить рішення на користь позивачів, UBS буде зобов'язаний доплатити всім акціонерам, однак у разі досудового врегулювання питання компенсацію отримають лише інвестори, які приєдналися до позову, зазначає Арік Рьошке, генеральний секретар SASV.
Це вже другий колективний позов акціонерів Credit Suisse проти UBS.
Акції UBS додають у ціні 1,5% під час торгів у Цюріху в понеділок. З початку поточного року їхня вартість збільшилася на 19,9%, тоді як індекс SMI за той самий період зріс на 3,5%.
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