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Нацбанк пом'якшив вимоги для операцій з готівкою через термінали
14:34 11.08.2023 |
Національний банк актуалізував вимоги до надавачів платіжних послуг та їхніх комерційних агентів під час виконання операцій із внесення готівки через термінали самообслуговування (ПТКС - програмно-технічні комплекси самообслуговування).
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Зокрема, Нацбанк доповнив перелік виключень та дозволив не підтверджувати за допомогою мобільного телефона здійснення платіжної операції з готівкою через термінал, якщо йдеться про:
* внесення готівки для поповнення рахунку, до якого випущено платіжну картку, за умови одночасного дотримання кількох умов (зокрема в разі забезпечення ПТКС її зчитування та подальшого коректного введення ПІН-коду картки або підтвердження операції банком - емітентом картки);
* оплату послуг мобільного зв'язку на суму, що не перевищує 200 гривень (протягом одного місяця за один номер мобільного телефону) в межах одного надавача платіжних послуг.
Крім того, регулятор уточнив вимоги щодо використання одноразового пароля під час здійснення операцій з унесення готівки. Зокрема регулятор зобов'язав надавачів платіжних послуг вживати заходів щодо унеможливлення отримання іншими особам одноразового пароля, який використовується для підтвердження операції.
"Такі зміни розраховані на посилення контролю за дотриманням вимог законодавства насамперед надавачами платіжних послуг (а не їхніми клієнтами). Вони спрямовані на підвищення прозорості операцій на платіжному ринку та мінімізацію можливостей їх використання у протиправних цілях", - пояснили в НБУ.
Відповідні норми передбачені постановою правління Нацбанку від 10 серпня 2023 року № 97, який набирає чинності з 12 серпня 2023 року.
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