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Українські банки за пів року отримали прибутку на понад 67 мільярдів
12:39 08.08.2023 |
Українські банки в першому півріччі 2023 року отримали 67,6 млрд грн чистого прибутку порівняно з 4,6 млрд грн збитку за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
Зазначається, що головними чинниками прибутковості сектору залишаються зростання процентних доходів, передусім від високоліквідних активів, та несуттєві обсяги формування резервів.
Як додає регулятор, операційний дохід банків зріс на 35% у річному розрізі. Чистий процентний дохід за перше півріччя збільшився на 41% у порівнянні з показником січня-червня минулого року.
Попри певне уповільнення у весняні місяці, зокрема внаслідок зменшення операцій з картками, чистий комісійний дохід зріс на 22% р/р.
Також чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви збільшився у першому півріччі 2023 року на 57% р/р - до 87,4 млрд грн.
Водночас темпи відрахувань у резерви під збитки від активних операцій знизилися порівняно з показниками першого півріччя минулого року на 92%. Загалом із початку повномасштабного вторгнення банки сформували резерви під кредити на 103 млрд грн.
Рентабельність капіталу сектору на 1 липня 2023 року становила 56% порівняно з -4% рік тому. Нарахований за півріччя податок на прибуток перевищив відповідний річний показник історично найприбутковішого 2021 року, додали в НБУ.
Станом на 1 липня 2023 року лише вісім банків із 65 платоспроможних установ були збитковими із сукупним збитком 112 млн грн.
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