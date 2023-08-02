Фінансові новини
- |
- 02.08.23
- |
- 21:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Справа VAB Банку. Бахматюк отримав фінальну підозру, йому загрожує 12 років
17:45 02.08.2023 |
Національне антикорупційне бюро завершило розслідування стосовно колишнього власника VAB Банку Олега Бахматюка і його сестри, ексголови спостережної ради банку Наталії Василюк. Їм повідомили нові підозри, йдеться на сайті НАБУ.
Крім заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту VAB Банку, Бахматюка та його родичку підозрюють у легалізації частини цих коштів (ч. 3 ст. 209), зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364), та підбуренні до зловживання службовим становищем керівництва НБУ (чч. 3,4 ст. 27).
За версією слідства, за 40 днів до банкрутства VAB Банк звернувся за фінансовою підтримкою в НБУ та отримав 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту під заставу нерухомості, реальна вартість якої становила загалом 72,62 млн грн. Експертиза встановила, що вартість нерухомості, переданої в заставу Нацбанку, завищили майже у 25 разів.
Крім того, банк не надав всіх необхідних для виділення кредиту документів. Проте правління Нацбанку всупереч вимогам законодавства погодило кредит.
"Знаючи про завищену вартість заставного майна та відсутність усіх необхідних документів, службові особи НБУ надали 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту "ВіЕйБі Банку". Це - на додачу до раніше вже отриманих від Нацбанку та неповернутих 3 млрд грн кредитів", - стверджує НАБУ.
Антикорупційне бюро проводило розслідування з жовтня 2016 року. У 2019 році справу намагалися закрити через передання її Національній поліції, але генеральний прокурор Руслан Рябошапка повернув справу в НАБУ.
НАБУ завершило розслідування цієї справи у липні 2021 року. У травні 2023 року справу скерували до суду, але Бахматюка серед обвинувачених не було.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський – про суперечки з Польщею: Емоціям варто охолонути
|Таких помилок бути не повинно. Прем'єр Моравецький обурився викликом посла Польщі в МЗС
|Три судна прорвали морську блокаду Росії та прийшли в український порт, – ЗМІ
|Вибори під час війни та телемарафону. Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє проводити вибори під час воєнного стану
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Курс російського рубля оновив мінімуми з березня минулого року попри зростання цін на нафту
|Справа VAB Банку. Бахматюк отримав фінальну підозру, йому загрожує 12 років
|Долар США зміцнюється до євро і фунта, дешевшає до єни
|Надходження від продажу облігацій Мінфіну з початку року перевищили виплати на 94 мільярди, – НБУ
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 02.08.23
|Азіатські акції постраждали від технологічних втрат, оскільки Fitch знизило рейтинг США
Бізнес
|Система розпізнавання облич у Новому Орлеані допомогла заарештувати рівно нуль злочинців за останні дев'ять місяців
|Falcon Heavy з другої спроби змогла вивести на орбіту найбільший у світі комерційний супутник зв'язку Jupiter 3
|Toyota стала найбільшим автовиробником у світі. Продано 5,4 млн машин.
|У Великій Британії поліцейський фургон зі штучним інтелектом виявляє водіїв, які користуються мобільними телефонами
|SpaceX цьогоріч вже здійснила 50 запусків — проти 61-го за весь 2022-й
|Представлено український розвідувальний дрон MINI SHARK - швидкість до 120 км/год, дальність передачі відеопотоку до 35 км
|У WhatsApp з'явилася можливість надсилати відеоповідомлення