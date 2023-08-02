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Raiffeisen заплатить у бюджет Росії до 100 млн євро спецподатку «на війну»
22:54 01.08.2023 |
Австрійський Raiffeisen Bank International заявив, що йому доведеться заплатити в бюджет Росії до 100 млн євро разового податку на надприбуток. Про це фінансова група повідомила у своїй квартальній звітності.
Новий разовий податок у Росії передбачає однократну виплату компаніями 10% суми перевищення прибутку за 2021-2022 роки над показниками 2018-2019 років. Це стосуватиметься компаній з прибутком понад 1 млрд рублів.
Суму податку можна зменшити вдвічі - до 5%, якщо переказати до бюджету гроші до 30 листопада 2023 року.
Гроші будуть зараховуватися до федерального бюджету і допоможуть режиму Путіна поповнити скарбницю для війни проти України.
"RBI очікує, що додатковий податок становитиме до 100 млн євро (за 10% податкової ставки) або 50 євро млн (у разі схвалення механізмів добровільного платежу)", - йдеться у звіті банку.
Австрійська банківська група повідомила, що її чистий прибуток в Росії за перші пів року зріс до 685 млн євро проти 630 млн євро у попередньому році.
Російська "дочка" зробила значний внесок у загальний прибуток групи, але через санкції гроші залишаться у цьому підрозділі.
"Ми продовжуємо активно працювати над двома варіантами для нашого бізнесу в Росії: продаж та виділення в окрему компанію. Поки ми працюємо над цими складними опціями, ми продовжуємо скорочувати наш бізнес у Росії", - сказав генеральний директор RBI Йоганн Штробль.
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