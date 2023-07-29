Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На Кіпрі затримали експосадовця банку «Фінанси та Кредит» за «відмивання» понад $100 мільйонів

 

У Республіці Кіпр за запитом Державного бюро розслідувань правоохоронці затримали колишнього заступника голови правління банку "Фінанси та Кредит", який брав участь у відмиванні понад 100 мільйонів доларів банківської установи.

Як передає Укрінформ, про це повідомило ДБР.

На основі зібраної бюро доказової бази суд ухвалив рішення про утримання підозрюваного під вартою.

Працівники ДБР готують необхідний пакет документів для екстрадиції фігуранта в Україну.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2019 року ДБР заочно оголосило підозру в розтраті коштів банку "Фінанси та Кредит" колишньому народному депутату та бенефіціарному власнику банківської установи Костянтину Жеваго.

Ексдепутату й топменеджерам банківської установи інкримінована розтрата 113 млн доларів, унаслідок якої постраждали інтереси держави та вкладників фінустанови.

У жовтні 2020 року підозру у справі про розтрату 113 млн доларів оголосили також ексзаступнику голови правління банку "Фінанси та Кредит". Слідство встановило, що до розтрати коштів посадовця залучив саме бенефіціарний власник банку.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,2584
  0,4644
 1,14

Курс обміну валют на вчора, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0427  0,11 0,30 37,7963  0,17 0,45
EUR 40,9043  0,04 0,10 41,8683  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес