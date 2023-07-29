На Кіпрі затримали експосадовця банку «Фінанси та Кредит» за «відмивання» понад $100 мільйонів

У Республіці Кіпр за запитом Державного бюро розслідувань правоохоронці затримали колишнього заступника голови правління банку "Фінанси та Кредит", який брав участь у відмиванні понад 100 мільйонів доларів банківської установи.

Як передає Укрінформ, про це повідомило ДБР.

На основі зібраної бюро доказової бази суд ухвалив рішення про утримання підозрюваного під вартою.

Працівники ДБР готують необхідний пакет документів для екстрадиції фігуранта в Україну.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2019 року ДБР заочно оголосило підозру в розтраті коштів банку "Фінанси та Кредит" колишньому народному депутату та бенефіціарному власнику банківської установи Костянтину Жеваго.

Ексдепутату й топменеджерам банківської установи інкримінована розтрата 113 млн доларів, унаслідок якої постраждали інтереси держави та вкладників фінустанови.

У жовтні 2020 року підозру у справі про розтрату 113 млн доларів оголосили також ексзаступнику голови правління банку "Фінанси та Кредит". Слідство встановило, що до розтрати коштів посадовця залучив саме бенефіціарний власник банку.