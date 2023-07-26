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АНАЛІТИКА

Сума банківських вкладів українців за пів року зросла на 46 мільярдів, – Фонд гарантування

 

Станом на 1 липня загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) в українських банках склала 1,097 трлн грн. Це на 29 млрд грн більше, ніж на початку червня та на 46,2 млрд грн більше, ніж 1 січня.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок липня вклади у національній валюті становили 701,1 млрд грн, в іноземній валюті - 396,6 млрд грн.

Частка ФОП у структурі вкладників становила 3,1%, а сума їх вкладів склала 128,7 млрд грн (11,7% від загальної суми вкладів).

Наголошується, що на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб у банках-учасниках Фонду поширюються 100% гарантії.

Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Станом на 1 липня в реєстрі учасників Фонду нараховувалося 65 банків.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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