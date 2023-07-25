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АНАЛІТИКА

У ІІ кварталі кількість успішних запитів з використанням Системи BankID НБУ зросла на 5% і становила 8,4 млн

 

В другому кварталі кількість успішних ідентифікацій у системі BankID Нацбанку становила 8,4 мільйона, що на 5% більше, ніж у перші три місяці 2023 року та на 29% більше, у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року.

Про це повідомили в НБУ.

"Зараз ми спостерігаємо невелике, але стабільне зростання кількості успішних ідентифікацій у системі. Це позитивний тренд в умовах воєнного стану. Крім того, серед комерційних надавачів послуг ми фіксуємо попит на використання системи не тільки з боку фінансового сектору, а також і з боку інших комерційних компаній", - прокоментувала заступниця директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Нацбанку Ольга Василєва.

На сьогодні Система BankID НБУ налічує 127 учасників: 39 банків-ідентифікаторів та 88 абонентів - надавачів послуг.

В другому кварталі до неї підключилося шість нових абонентів - надавачів послуг. Серед них й надавачі нефінансових послуг. Зокрема, комунальне підприємство "Міський інформаційний центр".

Тепер користувачі порталу електронних послуг міста Харкова, використовуючи Систему BankID НБУ, можуть дистанційно отримати довідку про реєстрацію місця проживання особи та довідку про склад сім'ї, заповнити анкету-заяву на отримання Картки харків'янина, актуалізувати дані в Реєстрі територіальної громади міста Харкова. Також серед нових абонентів - надавачів послуг:

* благодійна організація МБО "Фонд Східна Європа" - відвідувачі "Єдиної платформи місцевої електронної демократії" тепер можуть реєструватися в особистому кабінеті для подальшого подання чи підписання петицій, подання чи голосування за проєкти громадського бюджету, голосування в електронному опитуванні тощо;

* компанія ТОВ "Лігал Технолоджи" - користувачі мобільного застосунку "Реєстр нерухомості" зможуть у реальному часі отримувати актуальну інформацію з державного реєстру речових прав на нерухомого майна.

У ІІ кварталі кількість успішних запитів з використанням Системи BankID НБУ зросла на 5% і становила 8,4 млн
За матеріалами: Економічна правда
 

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