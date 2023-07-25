Фінансові новини
- |
- 25.07.23
- |
- 12:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Жодного разу не впасти – це не найбільша заслуга в життя. Головне кожен раз підніматися"
Нельсон Мандела
У ІІ кварталі кількість успішних запитів з використанням Системи BankID НБУ зросла на 5% і становила 8,4 млн
09:49 25.07.2023 |
В другому кварталі кількість успішних ідентифікацій у системі BankID Нацбанку становила 8,4 мільйона, що на 5% більше, ніж у перші три місяці 2023 року та на 29% більше, у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року.
Про це повідомили в НБУ.
"Зараз ми спостерігаємо невелике, але стабільне зростання кількості успішних ідентифікацій у системі. Це позитивний тренд в умовах воєнного стану. Крім того, серед комерційних надавачів послуг ми фіксуємо попит на використання системи не тільки з боку фінансового сектору, а також і з боку інших комерційних компаній", - прокоментувала заступниця директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Нацбанку Ольга Василєва.
На сьогодні Система BankID НБУ налічує 127 учасників: 39 банків-ідентифікаторів та 88 абонентів - надавачів послуг.
В другому кварталі до неї підключилося шість нових абонентів - надавачів послуг. Серед них й надавачі нефінансових послуг. Зокрема, комунальне підприємство "Міський інформаційний центр".
Тепер користувачі порталу електронних послуг міста Харкова, використовуючи Систему BankID НБУ, можуть дистанційно отримати довідку про реєстрацію місця проживання особи та довідку про склад сім'ї, заповнити анкету-заяву на отримання Картки харків'янина, актуалізувати дані в Реєстрі територіальної громади міста Харкова. Також серед нових абонентів - надавачів послуг:
* благодійна організація МБО "Фонд Східна Європа" - відвідувачі "Єдиної платформи місцевої електронної демократії" тепер можуть реєструватися в особистому кабінеті для подальшого подання чи підписання петицій, подання чи голосування за проєкти громадського бюджету, голосування в електронному опитуванні тощо;
* компанія ТОВ "Лігал Технолоджи" - користувачі мобільного застосунку "Реєстр нерухомості" зможуть у реальному часі отримувати актуальну інформацію з державного реєстру речових прав на нерухомого майна.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Екснардепу Мураєву заочно повідомлено про підозру в держзраді - СБУ
ТОП-НОВИНИ
|В МАГАТЕ заявили, що виявили протипіхотні міни на території ЗАЕС
|Росія готує операцію у Чорному морі під чужим прапором, - Держдеп США
|Голову Державної судової адміністрації Сальнікова викрито на підбурюванні до надання хабарів суддям Верховного Суду, - НАБУ
|Москву атакували безпілотники. Щонайменше два БПЛА влучили у будівлі на Комсомольському проспекті та вулиці Лихачова
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 25.07.23
|У ІІ кварталі кількість успішних запитів з використанням Системи BankID НБУ зросла на 5% і становила 8,4 млн
|Азіатські акції приглушені напередонні засідання ФРС, Китай зростає на розмовах про стимули
|Євро вагається, оскільки трейдери побоюються яструбиної позиції ЄЦБ; долар додає ваги
|Золото продовжує знижуватися напередодні рішення ФРС, мідь росте
|Dow очолив зростання на Уолл-стріт, оскільки інвестори придивляються не лише до технологій
Бізнес
|Tesla Model Y став першим в історії електромобілем, який очолив список найбільш продаваних машин у Європі за підсумками півріччя
|Amazon відкладає запуск Project Kuiper, головного конкурента супутникового інтернету SpaceX Starlink
|Hyundai представив 641-сильний Ioniq 5 N
|Telegram запустив Stories – лише для преміумкористувачів та з обмеженням до 100 історій на день
|Понад 1300 британських експертів назвали штучний інтелект рушійною силою добра
|Electrolux виставила на продаж бренд Zanussi
|Microsoft представила Bing Chat Enterprise з поліпшеною конфіденційністю для підприємств