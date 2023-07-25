Виплати вкладникам банків у І півріччі склали ₴1,8 мільярда - Фонд гарантування

За перше півріччя 2023 року виплати гарантованого відшкодування вкладникам банків під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб склали 1,8 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Протягом січня-червня 2023 року сума виплат гарантованого відшкодування вкладникам банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів, склала 1 814,4 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у червні 2023 року Фонд відшкодував вкладникам 40,2 млн грн.

Станом на 1 липня 2023 року вкладникам банків, переданих в управління Фонду після набрання чинності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (26.02.2012), Фонд виплатив відшкодування на загальну суму 98,62 млрд грн. До набрання чинності зазначеного закону Фонд виплатив вкладникам відшкодування на загальну суму 4,69 млрд грн. До 2012 року Фонд лише відшкодовував гарантовану суму вкладникам неплатоспроможних банків, при цьому тимчасову адміністрацію та ліквідацію здійснював НБУ. Таким чином, з початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 103,3 млрд грн.

На початок червня 2023 року Фонд здійснював ліквідаційну процедуру 53 банків і завершив ліквідацію 51 банку.

Як повідомлялось, у квітні 2022 року Верховна Рада прийняла закон, який гарантує українцям 100% відшкодування всіх вкладів під час воєнного стану та трьох місяців з дня його припинення. Після цього гарантована сума за вкладами буде 600 тисяч грн для одного вкладника в одному банку.