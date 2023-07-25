Фінансові новини
- |
- 25.07.23
- |
- 02:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Виплати вкладникам банків у І півріччі склали ₴1,8 мільярда - Фонд гарантування
13:48 24.07.2023 |
За перше півріччя 2023 року виплати гарантованого відшкодування вкладникам банків під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб склали 1,8 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
"Протягом січня-червня 2023 року сума виплат гарантованого відшкодування вкладникам банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів, склала 1 814,4 млн грн", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, у червні 2023 року Фонд відшкодував вкладникам 40,2 млн грн.
Станом на 1 липня 2023 року вкладникам банків, переданих в управління Фонду після набрання чинності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (26.02.2012), Фонд виплатив відшкодування на загальну суму 98,62 млрд грн. До набрання чинності зазначеного закону Фонд виплатив вкладникам відшкодування на загальну суму 4,69 млрд грн. До 2012 року Фонд лише відшкодовував гарантовану суму вкладникам неплатоспроможних банків, при цьому тимчасову адміністрацію та ліквідацію здійснював НБУ. Таким чином, з початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 103,3 млрд грн.
На початок червня 2023 року Фонд здійснював ліквідаційну процедуру 53 банків і завершив ліквідацію 51 банку.
Як повідомлялось, у квітні 2022 року Верховна Рада прийняла закон, який гарантує українцям 100% відшкодування всіх вкладів під час воєнного стану та трьох місяців з дня його припинення. Після цього гарантована сума за вкладами буде 600 тисяч грн для одного вкладника в одному банку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Голову Державної судової адміністрації Сальнікова викрито на підбурюванні до надання хабарів суддям Верховного Суду, - НАБУ
ТОП-НОВИНИ
|Москву атакували безпілотники. Щонайменше два БПЛА влучили у будівлі на Комсомольському проспекті та вулиці Лихачова
|Столтенберг скликає засідання Ради Україна-НАТО 26 липня
|Ткаченко-відбувайло. В ім'я чого Банкова пожертвувала міністром культури
|Міноборони дало маловідомій фірмі 1,4 млрд на міни, але не отримало жодної – УП
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Бізнес вже отримав доступних кредитів на ₴217,5 мільярда
|Долар зміцнюється до євро, стабільний щодо фунта
|Банкрутство «Дельта Банку» Лагуна: колишнього власника та співучасників судитимуть за нові злочини
|Виплати вкладникам банків у І півріччі склали ₴1,8 мільярда - Фонд гарантування
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 24.07.23
|Держава стала власником «Сенс Банку»
Бізнес
|Hyundai представив 641-сильний Ioniq 5 N
|Telegram запустив Stories – лише для преміумкористувачів та з обмеженням до 100 історій на день
|Понад 1300 британських експертів назвали штучний інтелект рушійною силою добра
|Electrolux виставила на продаж бренд Zanussi
|Microsoft представила Bing Chat Enterprise з поліпшеною конфіденційністю для підприємств
|MI6 закликає не давати доступ Китаю до жодних наборів даних
|Google запустила Windows-застосунок Nearby Share для зручнішого обміну даними з Android