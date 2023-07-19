Цьогоріч банки очікують зростання кредитного портфеля на 10% - НБУ

У 2023 році банки прогнозують зростання кредитного портфеля в гривні на 10% і на стільки ж - у наступному.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук.

"Останнє опитування менеджерів банків показало, що вони очікують зростання кредитного портфеля в гривні цього року на 10%, і наступного року - на такий же відсоток", - сказав Ніколайчук.

Він нагадав, що програма «Доступні кредити 5-7-9%» на сьогодні є важливим драйвером усього процесу кредитування. На сьогодні портфель кредитів за цією програмою становить близько 108 млрд грн, або третину гривневого кредитного портфеля банків.

"Водночас ми розуміємо, що суцільно пільговим кредитування не може бути. Досягнута в останній рік макрофінансова стійкість дає всі підстави банкам нарощувати свій власний кредитний портфель", - зауважив заступник голови НБУ.

Він додав, що завдяки позитивній тенденції щодо зниження інфляції та наявній стабільній ситуації на валютному ринку зниження облікової ставки цілком імовірне вже незабаром.

"За поточних умов зниження облікової ставки дійсно може дати додатковий імпульс до відновлення кредитування на тлі пожвавлення економічної активності. Ми вже бачимо певні паростки цього процесу, пов'язані насамперед із покращенням очікувань бізнесу щодо майбутньої економічної ситуації. Це підтверджують як результати опитувань серед підприємців, так і відновлення інтересу до кредитування з боку банків", - підсумував Ніколайчук.

Як повідомлялося, за даними Звіту про фінансову стабільність за червень 2023 року, з початку повномасштабної війни банки визнали втрату майже 15% портфеля, що був працюючим на момент російського вторгнення. Втрати дещо нижчі для корпоративного портфеля і вищі - для роздрібного.

У банківському секторі України станом на 1 червня 2023 року частка непрацюючих кредитів становила 39,12% проти 39,29% станом на 1 травня. При цьому загальний обсяг непрацюючих кредитів скоротився за місяць із 435,3 млрд грн до 428,2 млрд грн.