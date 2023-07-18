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АНАЛІТИКА

Допомогли «онлайн-казино» відмити майже 5 мільярдів: менеджменту та співвласниці банку повідомили про підозру

 

Служба безпеки спільно з Бюро економічної безпеки викрили у Києві масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом. До оборудки причетні власники та топменеджмент одного з комерційних банків Києва, які допомогли підпільним онлайн-казино "відмити" майже 5 млрд грн.

Про це повідомляє пресцентр СБУ

Зазначається, що для реалізації схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові. На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів.

"При цьому, у "призначенні" платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. З кожної транзакції організатори оборудки мали свій "відсоток", який обготівковували через афілійовані комерційні структури", - пояснили в СБУ.

На підставі зібраних доказів трьом високопосадовцям банку, одна з яких його співвласниця, повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

* ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
* ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Як нагадали в СБУ, у березні 2023 року Національний банк позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову. Ймовірно, йдеться про ТОВ "Фінансова компанія Лео". Компанія належить Альоні Шевцовій. Вона також була акціонером "Айбокс Банку", який Національний банк позбавив ліцензії через причетність до злочинної схеми ухилення від сплати податків ігровим бізнесом.

Раніше перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк заявляв про причетність "Айбокс Банку" та "Укргазбанку" до схем виведення у тінь гральним бізнесом близько 10 мільярдів гривень обороту на місяць.

Наступного ж дня після цієї заяви голова "Укргазбанку" Андрій Кравець написав заяву про звільнення з посади за власним бажанням нібито через погіршення стану здоров'я, а Нацбанк оштрафував державний "Укргазбанк" на 64,62 мільйона.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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