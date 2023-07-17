Нацбанк відсудив у Бахматюка 1,8 мільярда гривень

Суд вирішив стягнути з колишнього власника ПАТ "Комерційний Банк "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка як поручителя за кредитом рефінансування понад 1,8 мільярда гривень на користь Національного банку.

Таке рішення Печерський районний суд міста Києва ухвалив 13 липня, повідомляє пресслужба НБУ.

Кошти стягуються в рахунок погашення заборгованості банку "Фінансова Ініціатива" за одним із наданих раніше і не повернутих кредитів рефінансування.

"Незважаючи на численні спроби Олега Бахматюка, а також пов'язаних з ним компаній-нерезидентів ухилитися від виконання зобов'язань щодо повернення коштів за договором рефінансування, суд виніс справедливе рішення у справі та задовольнив позовні вимоги Національного банку в повному обсязі", - зазначив директор Юридичного департаменту НБУ Олександр Зима.

Він зауважив, що рішення суду ще може бути оскаржене, однак Нацбанк вважає, що сподівається, що апеляція має всі підстави залишити його чинним.

Нагадаємо, ПАТ "Комерційний Банк "Фінансова Ініціатива" у 2014 році уклало з Національним банком договір про кредит рефінансування для підтримки ліквідності на суму 2 млрд грн. Його власник Олег Бахматюк поручився за належне виконання банком зобов'язань з повернення кредитних коштів та уклав з Національним банком договір поруки.

Оскільки банк збанкрутував, а його власник не виконали взяті на себе зобов'язання, Національний банк у 2017 році звернувся до Печерського районного суду міста Києва з позовом про стягнення заборгованості з Бахматюка.

За час розгляду справи в суді за рахунок заставного майна, наданого майновими поручителями в забезпечення виконання зобов'язань банку "Фінансова Ініціатива" за договором рефінансування, відбулося погашення заборгованості за кредитом на суму близько 200 млн грн.

Наразі на розгляді Печерського районного суду міста Києва залишаються ще шість справ за позовними заявами Національного банку до Олега Бахматюка як поручителя за боргами ПАТ "ВіЕйБі Банк" та ПАТ "Комерційний Банк "Фінансова Ініціатива" за іншими кредитами рефінансування. Загальна сума заборгованості Олега Бахматюка як поручителя перед Національним банком становить майже 8 млрд грн.

Як повідомлялося, у травні 2020 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу прокурора та обрала колишньому власнику ПАТ "ВіЕйБі Банк" Олегу Бахматюку, який перебуває у міжнародному розшуку, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою у справі щодо заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту.

У березні 2023 року Вищий антикорупційний суд заочно арештував Бахматюка у ще одній справі - про надання 722 млн грн хабара ексголові Державної фіскальної служби Роману Насірову та його раднику за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу бізнесмена.

З 2010 року Бахматюк переховується в Австрії. У березні цього року Земельний суд Відня у кримінальних справах відмовився задовольнити вимогу української прокуратури про його екстрадицію в Україну, оскільки його адвокати вказували на небезпеку для олігарха через війну та загрозу "значного погіршення умов у запитуючій державі".