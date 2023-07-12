Monobank за підтримки НБУ і Кабміну зміг вивести $5,5 млн коштів клієнтів із підсанкційного брокера EXANTE

Підтримка глави Національного банку України Андрія Пишного, його заступника Дмитра Олійника та першої віцепрем'єрки - міністерки економіки Юлії Свириденко допомогла monobank вивести $5,5 млн коштів клієнтів сервісу mono-invest із рахунків іноземного брокера EXANTE, який потрапив під санкції, повідомив співвласник monobank Олег Гороховський.

"Сьогодні ввечері ми отримали гроші від брокера, і щойно Дмитро Олійник написав мені, що завтра НБУ дозволить нам діяти на власний розсуд за наявності підстав", - написав він у телеграмі у ніч на середу.

За словами Гороховського, банк останні шість днів опікується лише питанням повернення клієнтських грошей з рахунків EXANTE, і після згоди брокера паралельно звернувся по допомогу до НБУ, підтримкою якого потрібно було заручитися, щоб така транзакція не трактувалася як порушення закону про санкції.

"Завтра всім усе повернемо. Купуйте ОВДП. Акції Apple - це не наш шлях", - підсумував співвласник monobank.

Він подякував усім клієнтам за терпіння, а Свириденко, Пишному та Олійнику за реальну допомогу і вміння брати на себе відповідальність за складні рішення.

Як повідомлялося, крім клієнтів monobank, із проблемою блокування коштів в EXANTE зіткнулися клієнти й інших українських фінансових посередників, зокрема, "Універ Капітал", однак про вирішення їхньої проблеми поки не повідомлялося.

Крім того, з осені минулого року не можуть вивести свої кошти клієнти ТОВ "Фрідом Фінанс Україна", що також потрапила під санкції, хоча вони вкладали їх у держоблігації України, а не в іноземні цінні папери. Регулятор ринку - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) - повідомила, що поки що її зусилля у вирішенні цієї ситуації безрезультатні.

Заступник голови профільного парламентського комітету, член фракції "Голос" Ярослав Железняк минулого тижня повідомив, що в Раді очікують від НКЦПФР змін до законодавства щодо розв'язання проблеми заблокованих активів клієнтів брокерів, яких було внесено до санкційного списку.

"Зараз комісія напрацювала зміни, і думаю, що вони з'являться на сайті у найближчі день-два або навіть години, щоб усе-таки відпустити людей, які вклалися в українські військові облігації і не тільки", - сказав він на конференції "Боргові інструменти для сприяння відновленню", організованої USAID у Києві.