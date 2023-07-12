Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фонд гарантування продав активи колишніх «дочок» російських банків на 3,2 мільярда

 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на Прозорро.Продажі продав активи колишніх «дочок» російських банків на 3,2 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Уже рік як Фонд гарантування вкладів в умовах повномасштабного вторгнення відновив продаж активів банків, що ліквідуються. За цей час сума успішних аукціонів у державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі, за результатами яких укладено відповідні договори купівлі-продажу, склала близько 4,0 млрд грн. Із них 3,2 млрд грн - або понад 80% від суми - від продажу активів ПАТ «Промінвестбанк» та АТ «МР Банк», дочірніх структур російських банків, які були виведені з ринку на другий день повномасштабного вторгнення рф", - йдеться в повідомленні.

У Фонді гарантування зазначають, що на балансі цих двох банків, залишилося чимало ліквідних об'єктів нерухомості, на які ми фіксується високий попит. Є абсолютно рекордні аукціони, під час яких ціна продажу уже на перших торгах зростала на 160 і більше відсотків. Але такі лоти - це, швидше, винятки, адже 95% активів банків - кредити.

"І якщо до цього ми здебільшого виставляли на продаж саме фізичне майно банків, то зараз пропонуємо ринку більшу пропозицію з продажу прав вимоги за кредитами», - пояснив директор департаменту консолідованого продажу активів Фонду гарантування вкладів Олександр Кульчицький.

Як повідомляв Укрінформ, за січень-червень 2023 року сума успішних торгів з продажу активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, перевищила 3,1 млрд грн.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,0627
  0,2413
 0,61

Курс обміну валют на вчора, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7179  0,02 0,05 37,3624  0,02 0,05
EUR 40,3897  0,13 0,33 41,2307  0,12 0,30

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес