Фонд гарантування продав активи колишніх «дочок» російських банків на 3,2 мільярда

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на Прозорро.Продажі продав активи колишніх «дочок» російських банків на 3,2 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Уже рік як Фонд гарантування вкладів в умовах повномасштабного вторгнення відновив продаж активів банків, що ліквідуються. За цей час сума успішних аукціонів у державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі, за результатами яких укладено відповідні договори купівлі-продажу, склала близько 4,0 млрд грн. Із них 3,2 млрд грн - або понад 80% від суми - від продажу активів ПАТ «Промінвестбанк» та АТ «МР Банк», дочірніх структур російських банків, які були виведені з ринку на другий день повномасштабного вторгнення рф", - йдеться в повідомленні.

У Фонді гарантування зазначають, що на балансі цих двох банків, залишилося чимало ліквідних об'єктів нерухомості, на які ми фіксується високий попит. Є абсолютно рекордні аукціони, під час яких ціна продажу уже на перших торгах зростала на 160 і більше відсотків. Але такі лоти - це, швидше, винятки, адже 95% активів банків - кредити.

"І якщо до цього ми здебільшого виставляли на продаж саме фізичне майно банків, то зараз пропонуємо ринку більшу пропозицію з продажу прав вимоги за кредитами», - пояснив директор департаменту консолідованого продажу активів Фонду гарантування вкладів Олександр Кульчицький.

Як повідомляв Укрінформ, за січень-червень 2023 року сума успішних торгів з продажу активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, перевищила 3,1 млрд грн.