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НБУ у червні застосував санкції до 30 банківських установ
10:50 10.07.2023 |
Національний банк у червні застосував до 30 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.
Про це повідомляє пресслужба НБУ, передає Укрінформ.
Як зазначається, йдеться про порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства.
Зокрема, на ТОВ "ФК "Є Гроші Комˮ накладено штраф у розмірі 1 266 096 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняˮ у частині невиконання обов'язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.
На АТ "ФК "Аверсˮ накладено штраф у розмірі 500 тис. грн за порушення вимог валютного законодавства.
За неналежне виконання обов'язку своєчасно та в повному обсязі подавати на запити регулятора інформації, необхідної для здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, штраф у розмірі 391 тис. грн накладено на ПрАТ "СК "Київська Русьˮ, тощо.
Як повідомлялося, Нацбанк застосував штраф до ТОВ "Укрборг"у розмірі 51 тис. грн за порушення вимог щодо етичної поведінки.
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