Фінансові новини
- |
- 05.07.23
- |
- 13:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
З початку року Фонд гарантування продав активи банків на ₴3,1 мільярда
11:40 05.07.2023 |
За січень-червень 2023 року сума успішних торгів з продажу активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, перевищила 3,1 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
"У червні у системі Прозорро.Продажі успішно відбулося 62 аукціони з продажу активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, на суму майже 735 млн грн. Таким чином загальна сума успішних торгів за перші шість місяців 2023 року перевищила 3,1 млрд грн", - йдеться в повідомленні.
Серед останніх проданих лотів - ТРЦ «Магелан», кредитний портфель фізичних осіб банку «Аркада» та комерційна нерухомість в обласних центрах. Майже вся сума успішних червневих торгів - 622,3 млн грн - результат продажу активів, що перебували на балансі АТ «МР Банк». Ще на суму 51,9 млн грн відбулися успішні аукціони з реалізації активів ПАТ «Промінвестбанк», і на суму 47,2 млн грн - активів АТ АКБ «Аркада».
Зазначається, що ТОП-аукціоном місяця став продаж лоту, до складу якого увійшов ТРЦ «Магелан» у столиці. Це була 18 спроба продати активи АТ «МР Банк», яка і завершилася успішно. Початкова ціна на останньому аукціоні становила 448,5 млн грн. Участь у торгах, які відбувалися за англійською моделлю аукціону, взяли троє учасників. У результаті трьох раундів та конкуренції ціна лоту зросла на понад 170 млн грн і склала - 620 млн грн.
Станом на 5 липня, за результатами успішних аукціонів червня, отримано повну оплату на суму 96,6 млн грн за 28 лотами. Кошти ще за 34 лотами, на суму 638 млн грн, очікуються. Від безпосереднього продажу отримано 0,3 млн грн. Кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунки з кредиторами банків, що ліквідуються.
Як повідомляв Укрінформ, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у травні 2023 року виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 75 млн грн гарантованого відшкодування.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Росія готується до повної зупинки роботи «зернового коридору» з 18 липня, – МЗС РФ
|Залужний, Шаптала разом із енергетиками опрацювали питання обміну інформацією
|Регулятор скасував підвищення тарифів на холодну воду
|В Гаазі почав роботу Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 05.07.23
|З початку року Фонд гарантування продав активи банків на ₴3,1 мільярда
|Українці в червні вперше за 11 міс. продали більше валюти, ніж купили
|Пов'язана з Коломойським страхова компанія програла ПриватБанку в Верховному суді
|Азіатські акції впали через побоювання Китаю в міру наближення протоколу ФРС
|Долар стабільний перед протоколом ФРС; єна торгується нижче зони інтервенції
|Золото суне вгору перед протоколом ФРС, мідь приглушена через проблеми з Китаєм
Бізнес
|Маск і Цукерберг заробили найбільше серед 500 мільярдерів списку Bloomberg
|Штучний інтелект матиме фундаментальний вплив на хід воєн, - Міллі
|Twitter закрив доступ до контенту неавторизованим користувачам
|«Я втратив дар мови». Як минув перший комерційний політ Virgin Galactic на межу космосу
|Летючі таксі все ближче. Перший серійний eVTOL Joby Aviation отримав дозвіл на польоти
|Skoda представила унікальний кемпер Roadiaq
|Хрещений батько штучного інтелекту Джеффрі Гінтон закликав запобігти повстанню машин