Платіжні системи MasterCard і Visa знову підвищать комісії інтерчейндж в Україні

Банки і платіжні системи з 1 липня підвищать комісію interchange за безготівкові платежі з 0,7% до 0,9%.

Про це учасники ринку домовилися під час наради у Національному банку 26 червня, пише українська редакція Forbes.

Ставка interchange на рівні 0,9% відповідає умовам меморандуму про сприяння конкурентному платіжному ринку, ухваленого банками, НБУ та міжнародними платіжними системами ще у травні 2021 року.

Після підвищення interchange до 0,9% може зрости і комісія за еквайринг, яку стягують найбільші банки. У підсумку, це може вплинути на підвищення цін у роздрібних мережах.

Водночас Нацбанк підтримує збереження чинних ставок ставки до кінця війни, бо це "витримує баланс інтересів бізнесу та банків".

Натомість, банки погрожують, що у разі незмінного interchange у 0,7% їм доведеться вводити комісії за обслуговування карток.

Рішення про підвищення interchange вступить в силу з 1 липня, однак його можуть відкорегувати після консультацій з НБУ, Мінекономіки та профільним комітетом Верховної Ради. Представники платіжних систем та найбільших банків пропонують провести відповідну зустріч після 3 липня.

Нагадаємо, у травні 2021 року Нацбанк спільно з платіжними системами Visa та Mastercard підписали Меморандум про сприяння конкурентному платіжному ринку в Україні, який передбачав поступове зниження граничного розміру ставок внутрішньодержавних міжбанківських комісій (інтерчейндж).

Так вони відреагували на ухвалення Верховною Радою у першому читанні законопроєкту №4178, згідно з яким розмір комісії інтерчейндж пропонувалося знизити до 0,3% у 2022 році, що відповідає рівню комісій у ЄС.

Згідно із меморандумом ставки комісій інтерчейндж планувалося поетапно знизити:

* з 1 липня 2021 року - до не більше 1,2%;

* з 1 липня 2022 - до не більше 1%;

* з 1 липня 2023 - до не більше 0,9%;

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Visa та MasterCard з 1 березня 2022 року тимчасово скасували всі місцеві транзакційні комісії для українських банків та обнулили інтерчейндж. Однак вже за кілька місяців міжнародні платіжні системи відновили стягнення комісій. З червня минулого року ставку інтерчейндж підвищили до 0,3%, а з вересня - до 0,7%. У грудні платіжні системи Visa і Mastercard ненадовго підвищили interchange до 1%, але Мінекономіки попросило не змінювати ставку на період блекаутів.

"Ощадбанк", "Приватбанк" і "Райффайзен Банк" початку повномасштабної війни сукупно займали 87% ринку оплати через POS-термінали. Банки-власники платіжних терміналів отримували найбільшу частку комісії інтерчейндж за безготівкові платежі (2-3% від суми купівлі).