Тепер справді безконтактна оплата: у найближчі 5 років радіус дії NFC збільшиться в 6 разів





Організація NFC Forum, яку 2004 року заснували Sony, NXP Semiconductors і Nokia для поліпшення NFC, опублікувала план розвитку технологія в найближчі 5 років - до 2028 року.

Найголовніше - розробники хочуть збільшити радіус дії NFC, щоб оплата товарів стала дійсно безконтактною. Зараз оптимальна відстань становить лише 5 мм - саме тому часто вам доводиться практично торкатися смартфоном терміналу. Але в майбутньому цей показник збільшать у 4-6 разів, тобто приблизно до 30 мм.

Далі має збільшитися потужність зарядки по NFC - з 1 Вт до 3 Вт. Це має принести бездротову зарядку в нові та менші форм-фактори, змінивши промисловий дизайн і визначивши нові ринки. У теорії, це стосується бездротових навушників та інших невеликих гаджетів.

Також організація, схоже, підгледіла функцію Apple Tap to Pay і тепер планує вбудувати в стандарт NFC можливість використовувати смартфон як платіжний термінал.

Нарешті, NFC має стати багатофункціональним. Простіше кажучи, один раз піднісши смартфон до терміналу або зчитувального пристрою, ви зможете виконувати кілька однакових функцій. Наприклад, пред'явити кілька квитків у кіно за раз.