Фінансові новини
- |
- 26.06.23
- |
- 09:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Тепер справді безконтактна оплата: у найближчі 5 років радіус дії NFC збільшиться в 6 разів
08:42 26.06.2023 |
Організація NFC Forum, яку 2004 року заснували Sony, NXP Semiconductors і Nokia для поліпшення NFC, опублікувала план розвитку технологія в найближчі 5 років - до 2028 року.
Найголовніше - розробники хочуть збільшити радіус дії NFC, щоб оплата товарів стала дійсно безконтактною. Зараз оптимальна відстань становить лише 5 мм - саме тому часто вам доводиться практично торкатися смартфоном терміналу. Але в майбутньому цей показник збільшать у 4-6 разів, тобто приблизно до 30 мм.
Далі має збільшитися потужність зарядки по NFC - з 1 Вт до 3 Вт. Це має принести бездротову зарядку в нові та менші форм-фактори, змінивши промисловий дизайн і визначивши нові ринки. У теорії, це стосується бездротових навушників та інших невеликих гаджетів.
Також організація, схоже, підгледіла функцію Apple Tap to Pay і тепер планує вбудувати в стандарт NFC можливість використовувати смартфон як платіжний термінал.
Нарешті, NFC має стати багатофункціональним. Простіше кажучи, один раз піднісши смартфон до терміналу або зчитувального пристрою, ви зможете виконувати кілька однакових функцій. Наприклад, пред'явити кілька квитків у кіно за раз.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Гусєв іде з посади голови Укроборонпрому, - ЗМІ
|Пентагон підтримує надання Україні касетних боєприпасів
|Партнери України зобов'язались надати $60 млрд на відбудову на конференції в Лондоні
|ООН внесла Росію до списку «ганьби» за вбивства дітей в Україні - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Тепер справді безконтактна оплата: у найближчі 5 років радіус дії NFC збільшиться в 6 разів
|Долар стабільний, оскільки інвестори розмірковують про світові ставки та економічні перспективи
|Волл-стріт закрилася падінням, зафіксувавши тижневу серію перемог через побоювання ФРС
|Чистий продаж НБУ цього тижня залишився на рівні близько $430 млн.
|Нацбанк знову вимагає від банків переоцінки та перевірки застав, зобов'язав тримати заблоковані санкціями гривні на коррахунку до НБУ
|НБУ підвищив штрафи для банків за порушення фінмоніторингу та валютного законодавства
Бізнес
|Porsche представила концепт Mission X
|Голова Xbox пом'якшив побоювання з приводу використання ШІ у виробництві відеоігор
|Європейське оборонне агентство створило лазерну зброю TALOS для перехоплення дронів та реактивних снарядів із мінімальним побічним збитком
|Microsoft створить квантовий суперкомп'ютер із застосуванням топологічних кубітів, який зможе виконувати мільйони квантових операцій на секунду
|У 90 українських ІТ-компаніях забронювали близько 1600 спеціалістів
|Mitsubishi представив новий хетчбек Colt
|Micron побудує в Індії завод з пакування та тестування чипів вартістю $2,7 млрд