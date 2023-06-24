Нацбанк знову вимагає від банків переоцінки та перевірки застав, зобов'язав тримати заблоковані санкціями гривні на коррахунку до НБУ

Національний банк продовжує поступове відновлення дії призупинених з початку запровадження воєнного стану вимог Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління НБУ від 30 червня 2016 року № 351 (зі змінами). Зокрема, відновлюються вимоги щодо здійснення банками періодичної переоцінки та перевірки наявності та стану майна, отриманого в заставу.

Так, з 31.07.2023 відновлюється відлік строків для проведення перевірки наявності та стану майна, отриманого в заставу. Відновлення відліку здійснюватиметься поступово і не поширюватиметься на майно на територіях, де ведуться бойові дії, на тимчасово окупованих територіях або, якщо за судженням банку здійснення такої перевірки несе загрозу безпеці життю та здоров'ю перевіряючих.

Статус території, на якій знаходиться застава, визначатиметься згідно з Переліком територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, затвердженим наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 (із змінами).

Відновлення відліку строків для проведення переоцінки застави передбачено з 31.08.2023 та не залежить від статусу території, на якій знаходиться застава. Такий відлік стосується об'єктів, які приймаються банками до розрахунку кредитного ризику, і забезпечить узгодженість підходів до оцінки кредитного ризику за пруденційними підходами та МСФЗ.

Також уточнено окремі вимоги щодо зберігання банками на кореспондентських рахунках коштів у зв'язку із застосуванням спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України "Про санкції".

Крім того, розширено перелік активних операцій з пов'язаними з банком особами, на які не поширюється заборона, встановлена від початку запровадження в Україні воєнного стану. Такий перелік доповнено операціями з надання забезпечених гарантій на внутрішньому ринку України та гарантій на підставі контргарантій материнських банків.

Зміни до постанови Правління Національного банку України від 25.02.2022 № 23 "Про деякі питання діяльності банків України та банківських груп" та Правил роботи банків у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану, затверджених цією постановою, затверджено постановою Правління Національного банку України від 23.06.2023 № 83, яка набирає чинності з 24 червня 2023 року.