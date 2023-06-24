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НБУ підвищив штрафи для банків за порушення фінмоніторингу та валютного законодавства
23:52 23.06.2023 |
Національний банк комплексно переглянув та актуалізував підходи щодо застосування штрафів до банків за ключові порушення у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом (далі - ПВК/ФТ), та валютного законодавства.
Так, виокремлено застосування штрафів за найпоширеніші види порушень у сфері ПВК/ФТ:
* порушення вимог законодавства у сфері ПВК/ ФТ щодо управління ризиками - до 50 млн грн;
* невідповідність внутрішніх документів з питань ПВК/ФТ вимогам законодавства у цій сфері - до 1 млн грн.
Крім того, переглянуті та збільшені граничні розміри штрафів за ключові порушення у сфері ПВК/ФТ:
* порушення вимог щодо неналежної перевірки клієнтів - до 50 млн грн;
* порушення вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ щодо платіжних операцій/переказів коштів - до 10 млн грн;
* неналежне застосування до клієнтів, які є РЕРs, ризик-орієнтованого підходу, зокрема, встановлення їм необґрунтованого рівня ризику, вжиття щодо них непропорційних заходів відповідно до категорії ризику - до 10 млн грн.
Також переглянуті та збільшені граничні розміри штрафів за ключові порушення у сфері валютного законодавства, а саме:
* суттєві* порушення банком вимог валютного законодавства щодо порядку проведення розрахунків за валютними операціями, торгівлі іноземною валютою, переказу валютних цінностей, їх транскордонного переміщення, нездійснення/неналежного здійснення банком валютного нагляду, порушення заходів захисту - до 1 млн грн;
* інші суттєві порушення банком вимог валютного законодавства, у тому числі недопущення до перевірки/створення перешкод щодо проведення перевірки банку уповноваженими працівниками Національного банку, нездійснення банком аналізу, перевірки документів (інформації) про валютні операції - до 1% від суми зареєстрованого статутного капіталу банку;
* порушення банком вимог валютного законодавства щодо порядку проведення розрахунків за валютними операціями, торгівлі іноземною валютою, переказу валютних цінностей, їх транскордонного переміщення, нездійснення/неналежного здійснення банком валютного нагляду, порушення заходів захисту, які не є суттєвими - до 400 000 тис. грн.
Комплексний перегляд та актуалізація підходів щодо застосування штрафів за окремі порушення у сфері ПВК/ФТ та у сфері валютного законодавства сприятиме запобіганню вчинення банками порушень вимог законодавства, підвищення відповідальності за їх невиконання/неналежне виконання, а також дієвості заходу впливу, його стримуючого характеру з метою зміни підходу до належної організації роботи банку, функціонування належної системи управління ризиками.
Крім того, змінами передбачається уточнення окремих положень до:
* застосування заходів впливу за результатами нагляду за дотриманням вимог санкційного законодавства;
* оприлюднення інформації про застосовані заходи впливу за порушення у сфері ПВК/ФТ;
* сприяння забезпеченню електронного документообігу.
Наведені зміни внесені постановою Правління Національного банку України від 21 червня 2023 року № 80 "Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу", що набирає чинності з 24 червня 2023 року.
*Суттєвим порушенням вимог валютного законодавства є здійснення валютних операцій із порушеннями у загальній сумі операцій (за кожним видом порушень), яка дорівнює або перевищує 10 000 000 грн, або в сумі однієї операції, яка дорівнює або перевищує 1 000 000 грн.
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