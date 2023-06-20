Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фонд гарантування виставив на продаж активи 9 банків на понад 8 мільярдів

 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж активи 9 банків, які ліквідуються, початкова ціна лотів становить 8,16 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

З них на суму 6,7 млрд грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами, на суму 789,7 млн грн - об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби.

Дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 120,9 млн грн, а цінні папери - за 549,9 млн грн.

Протягом тижня заплановано продаж активів ПАТ "ЗЛАТОБАНК", АТ "МЕГАБАНК", АТ "МР Банк", ПУАТ "ФІДОБАНК", АТ "БАНК СІЧ", АТ "АКБ "АРКАДА", ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ", АТ "Місто Банк".
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9640
  0,0256
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8011  0,02 0,06 37,3474  0,01 0,02
EUR 40,1289  0,06 0,16 40,9422  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес