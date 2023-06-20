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Україна стала членом Банку розвитку Ради Європи
14:25 20.06.2023 |
Банки та банківські технології, Економіка, Політика, Міжнародні новини
Україна завершила процес вступу та стала 43-ю країною-членом Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ). Заявка була подана минулого року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.
"Приєднання до Банку розвитку Ради Європи - це ще один крок на шляху подальшої повноцінної інтеграції України в ЄС", - прокоментував міністр фінансів України Сергій Марченко, зазначивши, що членство відіграватиме важливу роль у процесі відновлення України.
Співпраця Банку з Україною є однією з цілей Стратегічного плану діяльності БРРЄ на 2023-2027 роки. Ключові напрями співробітництва фокусуватимуться на забезпеченні першочергових потреб України у сфері охорони здоров'я та проведенні державної житлової політики, у тому числі забезпеченні житлом громадян України.
"Вступ України до Банку розвитку Ради Європи є свідченням довіри України до Банку та його спроможності підтримати країну у відновленні, реконструкції та довгостроковому соціальному розвитку", - зазначив керівник Банку розвитку Ради Європи Карло Монтічеллі.
Набуття Україною членства в БРРЄ відбулося менш ніж через рік після того, як країна офіційно подала заявку на членство в червні 2022 року.
Банку розвитку Ради Європи зі штаб-квартирою в Парижі було засновано у 1956 році для фінансування переселення біженців та переміщених осіб після Другої світової війни.
Маючи активи у розмірі 30 млрд євро, він позичає урядам членів для фінансування соціальних інвестицій, таких як школи, лікарні та державне житло.
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