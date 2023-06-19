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АНАЛІТИКА

Нацбанк спростив вимоги до контролю за банківськими операціями політиків і чиновників

 

Національний банк дозволив банкам застосувати ризик-орієнтований підхід до фінансового моніторингу операцій клієнтів політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕРs).

Відповідні зміни передбачені постановою правління Національного банку №74 від 15 червня, яка набрала чинності 17 червня, повідомляє пресслужба регулятора.

"Банки мають відійти від формального підходу до встановлення рівня ризику РЕРs. У кожному окремому випадку присвоєння банком будь-якого рівня ризику PEPs має бути належним чином обґрунтовано", - наголошується у повідомленні.

Нацбанк очікує, що такий підхід сприятиме запобіганню встановлення банками необґрунтованого рівня ризику та безпідставній відмові таким клієнтам в обслуговуванні.

Крім того, Національний банк також пом'якшив окремі норми в частині заходів щодо джерел статків (багатства) РЕРs та джерел коштів, пов'язаних з їх фінансовими операціями.

Так, підвищено ліміти на обсяги фінансових операцій за всіма рахунками PEPs, відкритими в банку, з 200 тис. грн за квартал до 400 тис. грн за місяць, що є однією з умов для невжиття заходів з установлення джерел статків (багатства) РЕРs.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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