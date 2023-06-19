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АНАЛІТИКА

Вкладники збанкрутілих банків зможуть повернути кошти через «Дію»

 

Міністерство цифрової трансформації та Фонд гарантування вкладів розробляють новий сервіс у "Дії" для вкладників збанкрутілих банків - українці зможуть подати заяву в застосунку і отримати від Фонду гарантоване відшкодування вкладених коштів.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що в межах майбутньої послуги вкладники зможуть:

* подати заяву про відшкодування коштів у Дії;
* перевірити, яку суму йому мають виплатити;
* вибрати наявний або відкрити новий рахунок єПідтримка в одному з банків-агентів Фонду для зарахування коштів.

Як наголошують у відомстві, сервіс актуальний для сотень тисяч українців. Адже наразі необхідно відшкодувати 1,4 мільйона рахунків на суму близько 3,2 млрд грн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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