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Вкладники збанкрутілих банків зможуть повернути кошти через «Дію»
12:12 19.06.2023 |
Міністерство цифрової трансформації та Фонд гарантування вкладів розробляють новий сервіс у "Дії" для вкладників збанкрутілих банків - українці зможуть подати заяву в застосунку і отримати від Фонду гарантоване відшкодування вкладених коштів.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
Зазначається, що в межах майбутньої послуги вкладники зможуть:
* подати заяву про відшкодування коштів у Дії;
* перевірити, яку суму йому мають виплатити;
* вибрати наявний або відкрити новий рахунок єПідтримка в одному з банків-агентів Фонду для зарахування коштів.
Як наголошують у відомстві, сервіс актуальний для сотень тисяч українців. Адже наразі необхідно відшкодувати 1,4 мільйона рахунків на суму близько 3,2 млрд грн.
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