Вкладники збанкрутілих банків зможуть повернути кошти через «Дію»

Міністерство цифрової трансформації та Фонд гарантування вкладів розробляють новий сервіс у "Дії" для вкладників збанкрутілих банків - українці зможуть подати заяву в застосунку і отримати від Фонду гарантоване відшкодування вкладених коштів.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що в межах майбутньої послуги вкладники зможуть:

* подати заяву про відшкодування коштів у Дії;

* перевірити, яку суму йому мають виплатити;

* вибрати наявний або відкрити новий рахунок єПідтримка в одному з банків-агентів Фонду для зарахування коштів.

Як наголошують у відомстві, сервіс актуальний для сотень тисяч українців. Адже наразі необхідно відшкодувати 1,4 мільйона рахунків на суму близько 3,2 млрд грн.