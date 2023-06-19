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АНАЛІТИКА

Україна створить банк відновлення за допомогою BlackRock і JPMorgan – FT

 

Провідні американські інвестиційні компанії BlackRock і JPMorgan Chase допоможуть Україні створити Фонд розвитку України - інвестиційний банк для відновлення економіки після війни. Про це пише Financial Times.

Створення фонду є на початковому етапі, і його навряд чи запустять раніше, ніж закінчаться бойові дії. Але попередні напрацювання будуть представлені цього тижня на Лондонській конференції з відновлення України (URC 2023) 21-22 червня.

Очікується, що у наглядовій раді фонду будуть представлені міжнародні фінансові інституції, а безпосереднім керівництвом займатимуться інвестиційні професіонали.

Україна домовилась про співпрацю із BlackRock у листопаді 2022 року, а у лютому - із JPMorgan. Минулого місяця президент Володимир Зеленський оголосив, що над створенням Фонду розвитку також працюють консультанти з McKinsey.

Для BlackRock і JPMorgan це можливість заздалегідь оцінити інвестиційний потенціал України.

За словами джерел Financial Times, Фонд розвитку буде залучати недорогі кредити від інших держав, донорів та міжнародних фінансових інституцій. Очікується, що вони будуть у п'ять-десять разів перевищувати приватні інвестиції.

BlackRock порадив Україні створити такий банк для пошуку інвестицій для таких секторів, як інфраструктура, клімат і сільське господарство. Компанія вважає, що їх треба зробити привабливими для пенсійних фондів та інших інвесторів і кредиторів, які надають "довгі" гроші.

"Фонд створюється, щоб також надати інвесторам державного та приватного секторів можливість інвестувати в конкретні проєкти та сектори. Будуть різні галузеві фонди, які фонд визначив як пріоритетні для України. Метою є максимізація участі в капіталі", - сказав голова відділу ринків боргового капіталу JPMorgan для Центральної Європи, Близького Сходу та Африки Штефан Вайлер.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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