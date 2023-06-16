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Зеленський підписав закон, який дозволяє націоналізувати Сенс Банк
12:21 16.06.2023 |
Президент Володимир Зеленський в п'ятницю, 16 червня, підписав законопроєкт №9107-1, який дозволяє виводити з ринку системно важливі банки, якщо його акціонери перебувають під санкціями. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
Документ вносить зміни до закону про банки й банківську діяльність, які зобов'язують Національний банк України під час воєнного стану вивести з ринку системно важливий банк, якщо до нього чи до його власників застосовано санкції.
Зараз такий банк в Україні один - це Сенс Банк, контрольний пакет акцій якого контролюється росіянами Андрієм Косоговим, Михайлом Фрідманом та Петром Авеном.
Особам, до яких застосовано санкції, забороняється набувати чи збільшувати частку в українських банках.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
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