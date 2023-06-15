Вкладники збанкрутілих банків зможуть отримати компенсацію через Дію

Міністерство цифрової трансформації і Фонд гарантування вкладів фізичних осіб анонсували нову послугу в Дії - отримання компенсації для вкладників збанкрутілих банків. Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

"Незабаром владники збанкрутілих банків зможуть за кілька кліків у застосунку подати заяву та отримати відшкодування від Фонду", - йдеться у повідомленні.

Деталі про нову послугу обіцяють розкрити 16 червня, коли Мінцифри і Фонд гарантування підпишуть меморандум.