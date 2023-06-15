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Фонд гарантування за рік продав активів на понад 3,7 мільярда
10:23 15.06.2023 |
Із літа 2022 року, після поновлення аукціонів, що були призупинені через закриття державою держреєстрів на початку повномасштабного вторгнення РФ, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб отримав понад 3,7 млрд грн надходжень від продажу активів банків, що виводяться з ринку.
Про це повідомила заступниця директора-розпорядника Фонду Ольга Білай.
За її словами, найбільшим попитом користується нерухомість. Конверсія при її продажі, тобто, ціна реалізації щодо балансової вартості, подекуди сягає 200%.
"Прозорі торги і конкуренція завжди підвищують ціну. Для інвесторів важливе перше - стабільність, щоб вони розуміли, що їхні інвестиції захищені державою, законодавством; і друге - конкуренція. Коли актив є привабливим на ринку, то, звісно, за нього будуть боротися. Якщо ж це, наприклад, не забезпечений кредит, то конкуренції не буде", - зауважила Білай.
Вона також додала, що кредитний портфель банків, що перебувають під управлінням Фонду, наразі перевищує 100 млрд грн. Левова частка цих кредитів - це кредити юридичних осіб.
У Фонді наголошують, що кошти, отримані від продажу та управління активами банків, виведення яких здійснює Фонд гарантування, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів цих банків. Кредити, погашення яких здійснюється відповідно до умов кредитного договору або реструктуризації, виставляються на аукціон в останню чергу.
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