Пишний у Лондоні отримав нагороду Central Banking Awards

Голова Національного банку Андрій Пишний отримав нагороду Central Banking Awards за роботу Національного банку України.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

"На церемонії вручення нагород Central Banking Awards у Лондоні перемогу Національного банку України вітали стоячи. Оплесками. Тому що Національний банк України, наша банківська система зробили фактично неможливе - вистояли у штормі повномасштабної війни", - написав Пишний.

Голова Нацбанку подякував працівникам регулятора, українським банкам та їхнім командам за згуртовані дії, за усвідомлення своєї відповідальності.

Central Banking Awards - щорічна нагорода профільного журналу Сentral Banking. Вона складається з 26 номінацій, 13 із яких відзначають успішні кейси та здобутки центральних банків світу, а інші 13 - учасників фінансового ринку.