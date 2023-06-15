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Пишний у Лондоні отримав нагороду Central Banking Awards
09:36 15.06.2023 |
Голова Національного банку Андрій Пишний отримав нагороду Central Banking Awards за роботу Національного банку України.
Як передає Укрінформ, про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.
"На церемонії вручення нагород Central Banking Awards у Лондоні перемогу Національного банку України вітали стоячи. Оплесками. Тому що Національний банк України, наша банківська система зробили фактично неможливе - вистояли у штормі повномасштабної війни", - написав Пишний.
Голова Нацбанку подякував працівникам регулятора, українським банкам та їхнім командам за згуртовані дії, за усвідомлення своєї відповідальності.
Central Banking Awards - щорічна нагорода профільного журналу Сentral Banking. Вона складається з 26 номінацій, 13 із яких відзначають успішні кейси та здобутки центральних банків світу, а інші 13 - учасників фінансового ринку.
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