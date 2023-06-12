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АНАЛІТИКА

UBS завершив поглинання конкурента Credit Suisse

 

Швейцарська UBS Group завершила придбання колишнього конкурента Credit Suisse Group, закріпивши найбільше злиття в банківській сфері після фінансової кризи 2008 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Закриття угоди, оголошене у відкритому листі, припиняє незалежне існування Credit Suisse після 167 років і дозволяє UBS просуватися вперед у складній інтеграції колишнього конкурента. Цей процес, ймовірно, призведе до скорочення тисяч робочих місць.

Придбання, узгоджене в березні в рамках екстреного порятунку за посередництва швейцарського уряду, забезпечує UBS несподіваний прибуток у десятки мільярдів доларів, одночасно обтяжуючи його потенційними уцінками активів Credit Suisse, а також судовими та регуляторними витратами.

Закриття угоди відбулося після того, як UBS завершив переговори з урядом Швейцарії щодо гарантії на 9 млрд швейцарських франків (10 млрд дол) від потенційних втрат активів Credit Suisse.

Регулятори все ще визначають, які коригування вимог до ліквідності та капіталу та показників активів, зважених на ризик, необхідно буде провесті об'єднаній компанії.
За матеріалами: Економічна правда
 

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