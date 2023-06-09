Нацбанк видав ліцензії ще двом платіжним компаніям, зокрема, сервісу Way For Pay

Національний банк видав ще дві ліцензії на надання фінансової платіжної послуги - їх отримали ТОВ "ФК ФІН ПЕЙ" та ТОВ ФК "ВЕЙ ФОР ПЕЙ".

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Ці компанії було включено до Реєстру платіжної інфраструктури: ТОВ "ФК ФІН ПЕЙ" у статусі платіжної установи та ТОВ ФК "ВЕЙ ФОР ПЕЙ" у статусі фінансової установи, що має право на надання платіжних послуг.

Раніше про надання ліцензії компанії "Вей фор пей" повідомив перший заступник податкового комітету Ради Ярослав Железняк.

"Радий повідомити, що ситуація вирішена і компанія сьогодні отримала ліцензію. Дякую за конструктивну професійну роботу команді Нацбанку і платіжного сервісу", - написав він у Telegram.

У Нацбанку додали, що на сьогодні вже 28 учасників ринку отримали ліцензію на надання фінансових платіжних послуг та включені до Реєстру платіжної інфраструктури. Частка цих фінансових установ на ринку платіжних послуг за обсягом операцій становить близько 88%.

Процес видачі Національним банком ліцензій на надання фінансових платіжних послуг триває.

Нагадуємо:

На початку травня компанія ТОВ "Вей фор пей", яка надає платіжні послуги малому та середньому бізнесу в Україні, призупинила діяльність, оскільки чекала на отримання нової ліцензії від НБУ.

У компанії заявляли, що таким чином під час війни йде перерозподіл ринку платіжних послуг, адже кожен день "простою" вартує їм клієнтів, які йдуть до конкурентів. У Нацбанку ж посилались на регламент розгляду пакету документів для видачі нової ліцензії.