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Фонд гарантування продає активи банку Січ
13:30 30.05.2023 |
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на продаж активи АТ «Банк Січ», до складу якого увійшло право вимоги за кредитним договором, що укладений з юридичною особою.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
«6 червня 2023 року у системі Prozorro.Продажі відбудеться аукціон з продажу активів АТ «Банк Січ», що ліквідується Фондом гарантування вкладів. А саме - лоту, до складу якого увійшло право вимоги за кредитним договором, що укладений з юридичною особою. Активи на продаж виставляються вперше", - йдеться в повідомленні.
Загальна заборгованість за договором становить 22 млн грн.
Зазначається, що у забезпечення за кредитним договором передано земельні ділянки, загальною площею майже 0,9 га, та будівлю торговельно-розважального комплексу, площею майже 13,4 тисячі кв.м. Усі передані у заставу об'єкти розміщені на території Ходосівської сільської ради (передмістя Києва). Сьогодні на трьох поверхах ТРК представлені магазини, де можна придбати товари для будинку, зокрема, меблі, елементи декору та інше.
Початкова ціна лота - 22 млн грн, що відповідає розміру загальної заборгованості за кредитним договором.
Торги відбудуться за англійською моделлю аукціону.
Як повідомлялось, 10 серпня 2022 року в АТ «Банк Січ» після визнання його неплатоспроможним було запроваджено тимчасову адміністрацію. З 10 жовтня 2022 року строком на три роки розпочато процедуру ліквідації банку.
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