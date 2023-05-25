Visa відкриває ІТ-хаб у Польщі, куди найматимуть і українців

Компанія Visa відкриває великий ІТ-хаб у Польщі та планує, що протягом наступних кількох років у ньому працюватимуть 1500 ІТ-спеціалістів.

Як пише ITwiz, це перший подібний проект у Центральній та Східній Європі. Visa вирішила запустити його через високу якість локальних талантів, а також планує брати на роботу спеціалістів із України, передає AIN.UA.

Visa працює у Польщі з 1995 року. Даний хаб стане п'ятим глобальним центром технологій і продуктів Visa і матиме велике стратегічне значення. Зокрема, у такий спосіб компанія планує інвестувати в Європейський регіон.

Інвестиції призначені для підтримки моделі розвитку інновацій 24/7 і подальшого сприяння швидкому розвитку цифрової комерції та платежів. Visa високо оцінює місцеві таланти, а також спеціалістів з України, які переїхали до Польщі через повномасштабне вторгнення Росії.

Наразі на сайті опубліковано 2 вакансії у Познані та 25 - у Варшаві.

"Різноманітність та інклюзивність є для нас важливими цінностями, і в міру зростання Visa ми прагнемо забезпечити, щоб наша організація все більше відображала багатий потенціал громад, у яких ми живемо та працюємо. У Польщі це означає набір кадрів із різноманітних талантів, включно з планами для кандидатів з України та інших частин регіону", - сказала генеральна директорка Visa Europe Шарлотта Хогг.

Наразі Visa зосереджується на розробках у сфері штучного інтелекту наступного покоління, кібербезпеки, а також стійкості та доступності мережі компанії.