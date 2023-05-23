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Прибуток банків за 4 міс.-2023 сягнув 44 млрд грн, вкладення в ЦП і довгострокові інвестиції перевищили кредити
12:58 23.05.2023 |
Платоспроможні банки України в січні-квітні 2023 року отримали 44 млрд грн чистого прибутку проти 7,43 млрд грн чистого збитку за аналогічний період 2022 року, повідомив Національний банк України у вівторок.
Згідно з даними на його сайті, у квітні чистий прибуток банків становив 9,94 млрд грн порівняно з 12,58 млрд грн у березні.
Зазначається, що банки за чотири місяці збільшили чистий процентний дохід у річному обчисленні на 41,5% - до 61,41 млрд грн, чистий комісійний дохід - на 28,9%, до 16,96 млрд грн.
У квітні порівняно з березнем чистий процентний дохід скоротився на 3,6% - до 15,2 млрд грн, чистий комісійний - на 19,3%, до 3,96 млрд грн.
Підвищенню прибутковості банків також сприяє позитивний результат операцій з купівлі-продажу валюти, який за зазначений період цього року сягнув 11,19 млрд грн, тоді як за аналогічний період минулого року він був від'ємним - 0,37 млрд грн. Хоча у квітні ця стаття доходів скоротилася до 1,05 млрд грн з 5,49 млрд грн у березні.
Водночас у квітні банки розформували 0,45 млрд грн резервів, що стало першим таким місяцем із початку війни. Загалом за чотири місяці цього року відрахування до резервів становили лише 3,36 млрд грн проти 32,73 млрд грн за чотири місяці минулого року.
Нацбанк констатує, що рентабельність капіталу сектору на 1 травня 2023 року становила 55,7% порівняно з -9,5% рік тому.
Нарахований за січень-квітень 2023 року податок на прибуток - 8,52 млрд грн - перевищив відповідний річний показник історично найбільш прибуткового 2021 року, зазначив регулятор.
У структурі активів і пасивів за підсумками квітня вкладення банків у цінні папери та довгострокові активи після запровадження тримісячних депозитних сертифікатів під 25% річних збільшилися на 7,9%, або на 78,5 млрд грн, - до 1 трлн 71,6 млрд грн, і вперше, щонайменше з 2016 року, перевищили надані клієнтам кредити.
Останні скоротилися у квітні на 1%, або на 9,6 млрд грн, - до 992,19 млрд грн, зокрема суб'єктам господарювання - на 1,1%, або на 8,52 млрд грн, до 764,19 млрд грн, фізособам - на 0,2%, або на 0,42 млрд грн, до 205,92 млрд грн.
Водночас кошти суб'єктів господарювання в банках у квітні збільшилися одразу на 4,1%, або на 40,61 млрд грн, - до 1 трлн 19,52 млрд грн, тоді як фізосіб - на 0,3%, або на 2,95 млрд грн, - до 947,52 млрд грн.
Загалом із початку 2023 року корпоративні клієнти наростили свої вклади в банках на 14,6%, або на 130 млрд грн, тоді як фізособи - на 1,5%, або на 14,28 млрд грн.
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