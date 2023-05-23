Raiffeisen не знайшов покупця на банк у Росії, буде його відокремлювати – Reuters

Австрійська група Raiffeisen Bank International не змогла знайти покупця на свій банк у Росії й почала готуватися до його відокремлення. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на власні джерела.

Якщо рішення про відокремлення російського Райффайзенбанку дійсно буде ухвалене, акціонери RBI отримають додатковий пакет акцій: один - для RBI без Росії, другий - для російського бізнесу.

В Австрії сподіваються, що такий крок дозволить зняти репутаційний тиск із Raiffeisen Bank International, але агентство вказує, що він може стати лише видимістю відокремлення.

У випадку відокремлення банку залишиться відкритим питання, чи дійсно він незалежний від RBI.

Якщо Європейський центральний банк помітить значні збіги у персоналі чи фінансуванні, Райффайзенбанк, скоріше за все, продовжать розглядати як частину RBI.

Один зі співрозмовників додав, що США також не до кінця підтримують варіант із виділенням російського підрозділу з групи RBI. За його словами, у Вашингтоні занепокоєні тим, як нова організація контролюватиме предмет відмивання грошей.