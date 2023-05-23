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Raiffeisen не знайшов покупця на банк у Росії, буде його відокремлювати – Reuters
11:46 23.05.2023 |
Австрійська група Raiffeisen Bank International не змогла знайти покупця на свій банк у Росії й почала готуватися до його відокремлення. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на власні джерела.
Якщо рішення про відокремлення російського Райффайзенбанку дійсно буде ухвалене, акціонери RBI отримають додатковий пакет акцій: один - для RBI без Росії, другий - для російського бізнесу.
В Австрії сподіваються, що такий крок дозволить зняти репутаційний тиск із Raiffeisen Bank International, але агентство вказує, що він може стати лише видимістю відокремлення.
У випадку відокремлення банку залишиться відкритим питання, чи дійсно він незалежний від RBI.
Якщо Європейський центральний банк помітить значні збіги у персоналі чи фінансуванні, Райффайзенбанк, скоріше за все, продовжать розглядати як частину RBI.
Один зі співрозмовників додав, що США також не до кінця підтримують варіант із виділенням російського підрозділу з групи RBI. За його словами, у Вашингтоні занепокоєні тим, як нова організація контролюватиме предмет відмивання грошей.
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