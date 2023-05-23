НБУ розширив до семи список бенчмарк-облігацій для фінансування бюджету

Національний банк з 11 червня розширює до семи випусків список бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики, якими банки можуть покривати частину обсягу обов'язкових резервів. Про це НБУ повідомив на своєму сайті.

Такий механізм стимулює банки вкладати гроші у портфель внутрішніх державних облігацій та зменшує ризики повернення до емісії для покриття дефіциту бюджету у 2023 році.

Перші шість випусків були визначені протягом січня-березня, сьомий додали зараз - це цінні папери з погашенням у лютому 2026 року, які Мінфін вперше розмістив на первинних аукціонах 2 травня.



