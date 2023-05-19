Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нацбанк відзначає зростання операційної ефективності банків і посилення ролі держбанків

 

Значні процентні доходи від високоякісних ліквідних активів та збереження надходжень бізнес-кредитів забезпечили зростання процентного доходу банківського сектору, процентні витрати зростали повільніше, тож операційна ефективність банків підвищилася, зазначає Національний банк України в огляді банківського сектору в четвер.

"Завдяки поліпшенню економічного середовища збільшення частки непрацюючих кредитів та витрати з резервування були незначними. Ці фактори зумовили прибуток сектору", - констатує НБУ, нагадуючи, що чистий прибуток банків за перший квартал становив 34 млрд грн, із яких 16,04 млрд грн - державного ПриватБанку.

НБУ також зазначає, що ліквідність сектору залишається високою.

Обсяги зобов'язань платоспроможних банків за I квартал зросли на 2,1% завдяки активному нарощуванню коштів бізнесу та населення, водночас частка рефінансування НБУ знизилася вдвічі - до 0,9%, наголошується у звіті.

Згідно з ним, строкова структура ресурсної бази банків поліпшується: зростання строкових коштів населення в гривні прискорилося до 9,6% за квартал. Середньозважені ставки із залучення коштів у бізнесу зросли до 13,2%, у населення - до 10,6% річних.

Водночас попит на кредити залишається пригніченим: корпоративний кредитний портфель за I квартал знизився на 4,8% у національній і на 5,5% - в іноземній валюті. Однак падіння обсягу чистого роздрібного кредитного портфеля уповільнилося до 1,9%, зазначає НБУ.

"Найбільше зниження гривневого кредитування бізнесу відбулося в ПриватБанку та іноземних банках - на 8,4% та 6,2%. Зниження чистих гривневих кредитів фізичним особам уповільнилося до 1,9% у I кварталі, зокрема ПриватБанк продемонстрував зростання кредитування на 4,6%", - йдеться у звіті.

Регулятор зазначає, що кредитний ризик залишається ключовим для банків, однак визнання ними кредитних втрат унаслідок війни уповільнилося. За I квартал питома вага непрацюючих кредитів підвищилася на 0,7 процентного пункту - до 38,8%. Чисті відрахування до резервів під кредити за квартал становили лише 1,8 млрд грн, скоротившись на порядок рік проти року.

Нацбанк у звіті також констатує, що триває посилення ролі державних банків, що збільшує ризики концентрації та може ускладнювати подальшу їх приватизацію. Держбанки, включно з ПриватБанком, у першому кварталі збільшили свою частку в чистих активах сектору на 3 процентні пункти - до 50,9% (ПриватБанк скоротив з 23,4% до 23%), а в депозитах фізосіб - скоротили на 0,3 п. п., до 60,4% (ПриватБанк - з 35,9% до 35,7%).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5471
  0,0476
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0510  0,06 0,17 37,5910  0,07 0,18
EUR 40,0567  0,19 0,47 40,9427  0,17 0,41

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес