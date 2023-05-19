Нацбанк відзначає зростання операційної ефективності банків і посилення ролі держбанків

Значні процентні доходи від високоякісних ліквідних активів та збереження надходжень бізнес-кредитів забезпечили зростання процентного доходу банківського сектору, процентні витрати зростали повільніше, тож операційна ефективність банків підвищилася, зазначає Національний банк України в огляді банківського сектору в четвер.

"Завдяки поліпшенню економічного середовища збільшення частки непрацюючих кредитів та витрати з резервування були незначними. Ці фактори зумовили прибуток сектору", - констатує НБУ, нагадуючи, що чистий прибуток банків за перший квартал становив 34 млрд грн, із яких 16,04 млрд грн - державного ПриватБанку.

НБУ також зазначає, що ліквідність сектору залишається високою.

Обсяги зобов'язань платоспроможних банків за I квартал зросли на 2,1% завдяки активному нарощуванню коштів бізнесу та населення, водночас частка рефінансування НБУ знизилася вдвічі - до 0,9%, наголошується у звіті.

Згідно з ним, строкова структура ресурсної бази банків поліпшується: зростання строкових коштів населення в гривні прискорилося до 9,6% за квартал. Середньозважені ставки із залучення коштів у бізнесу зросли до 13,2%, у населення - до 10,6% річних.

Водночас попит на кредити залишається пригніченим: корпоративний кредитний портфель за I квартал знизився на 4,8% у національній і на 5,5% - в іноземній валюті. Однак падіння обсягу чистого роздрібного кредитного портфеля уповільнилося до 1,9%, зазначає НБУ.

"Найбільше зниження гривневого кредитування бізнесу відбулося в ПриватБанку та іноземних банках - на 8,4% та 6,2%. Зниження чистих гривневих кредитів фізичним особам уповільнилося до 1,9% у I кварталі, зокрема ПриватБанк продемонстрував зростання кредитування на 4,6%", - йдеться у звіті.

Регулятор зазначає, що кредитний ризик залишається ключовим для банків, однак визнання ними кредитних втрат унаслідок війни уповільнилося. За I квартал питома вага непрацюючих кредитів підвищилася на 0,7 процентного пункту - до 38,8%. Чисті відрахування до резервів під кредити за квартал становили лише 1,8 млрд грн, скоротившись на порядок рік проти року.

Нацбанк у звіті також констатує, що триває посилення ролі державних банків, що збільшує ризики концентрації та може ускладнювати подальшу їх приватизацію. Держбанки, включно з ПриватБанком, у першому кварталі збільшили свою частку в чистих активах сектору на 3 процентні пункти - до 50,9% (ПриватБанк скоротив з 23,4% до 23%), а в депозитах фізосіб - скоротили на 0,3 п. п., до 60,4% (ПриватБанк - з 35,9% до 35,7%).