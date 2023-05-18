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ЄБРР заради України втретє в своїй історії збільшить капітал
13:41 18.05.2023 |
Рада керівників Європейського банку реконструкції та розвитку визнала необхідність збільшення капіталу. Банку знадобилася додаткова підтримка акціонерів для роботи в Україні, йдеться в пресрелізі установи.
"Враховуючи масштаби фінансового виклику підтримки України, збільшення сплаченого капіталу є найефективнішою формою підтримки, яку можуть надати акціонери, і ми з нетерпінням чекаємо співпраці з акціонерами, щоб підготувати рішення до кінця року", - сказала президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо.
У разі схвалення збільшення капіталу стане третім випадком в історії банку.
ЄБРР був заснований у 1991 році з капіталом 10 млрд екю. У 1996 році ця сума подвоїлася до 20 млрд екю, а потім ще більше зросла після світової фінансової кризи до 30 млрд євро в 2010 році.
Банк порахував, що тепер йому потрібно ще від 3 млрд до 5 млрд євро. Остаточне рішення буде ухвалене до кінця 2023 року.
ЄБРР - найбільший інституційний інвестор України.
У 2022 році він надав Україні 1,7 млрд євро та залучив ще 200 млн євро від банків партнерів. Основна увага банку на час війни зосереджена на підтримці енергетичної та продовольчої безпеки, відновленні критичної інфраструктури, наданні фінансування торгівлі та підтримці приватного сектору.
Рішення Ради керівників щодо підтримки України було одним із трьох ключових рішень, ухвалених на щорічних зборах ЄБРР.
Друге полягало в тому, щоб дати офіційний дозвіл на обмежене розширення діяльності ЄБРР у країнах Африки на південь від Сахари, вперше включно з Іраком як частиною "регіону південного та східного Середземномор'я. Третє - модернізувати систему управління капіталом банку.
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