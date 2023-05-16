Visa у 2022р. наростила свою частку на ринку України до 45,6%, Mastercard скоротила до 53,9% - НБУ

Платіжна система Visa у 2022 році збільшила свою частку на українському ринку платіжних карток до 45,6% з 42,4% у 2021 році, тоді як частка лідера ринку Mastercard знизилася до 53,9% відповідно з 56,9% і 64,8%, повідомив Національний банк України (НБУ) у річному звіті.

Згідно з його даними, загальна кількість емітованих карток Visa за результатами 2022 року зросла з 37,8 млн шт. до 50,0 млн шт., Mastercard - з 50,7 млн шт. до 59,2 млн шт.

За підсумками 2020 року частка карток Visa на ринку становила 34,4% (25,2 млн шт.), а Mastercard - 64,8% (47,6 млн шт).

Загалом, відповідно до даних НБУ, 2022 року загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні зросла на 23,2% - з 89,1 млн шт. до 109,8 млн шт., тоді як роком раніше - на 21,3%.

Водночас кількість платіжних карток, які використовували для здійснення платежів у грудні, дорівнювала 46,3 млн шт., або 42,2% емітованих карток.

Нацбанк додав, що протягом 2022 року зростала кількість безконтактних платіжних карток, які використовували для здійснення операцій: у грудні 2022 року порівняно з груднем 2021 року їхня кількість збільшилась на 30,7% - з 20,0 млн шт. до 26,1 млн. шт. Загалом більш ніж половина (56,5%) платіжних карток, що застосовувалися в грудні 2022 року для здійснення видаткових операцій, - це безконтактні картки.

Згідно з даними регулятора, частка карток Національної платіжної системи "Український платіжний простір" 2022 року скоротилася до 0,5% із 0,7% 2021 року, 0,8% - 2020 року і 1% - 2019 року, а загальна кількість їхніх карток уперше за ці роки знизилася з 0,6 млн до 0,5 млн шт.

Частка всіх інших платіжних систем у 2022 році становила 0,04%, уточнив Нацбанк.

За його даними, лідерами з емісії платіжних карток є державні ПриватБанк і Ощадбанк - відповідно 43,8% і 15,4%, а також Універсал банк (mono) - 13,2%.

Кількість платіжних терміналів у торговельній та сервісній мережі порівняно з 2021 роком зменшилася на 15,8% - до 359,2 тис. шт. (із них 348,1 тис. шт., або 96,9% - безконтактні термінали), кількість банківських пристроїв (банкомати, ПТКС і платіжні термінали) - на 15,5%, до 37,6 тис. од.

Найбільша кількість платіжних терміналів у ПриватБанку - 60,4%, Ощадбанку - 19,6% і Райффайзен Банку - 7,6%.

