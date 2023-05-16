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Нацбанк оновив порядок реалізації санкцій банками та небанківськими установами

 

Національний банк оновив порядок реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) банками та небанківськими установами.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що нове положення врегульовує актуальні питання реалізації санкцій, зокрема:

* враховує положення зокону щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб;

* установлює особливості реалізації кожної санкції, зокрема й санкції "блокування активів" у новій редакції;

* уточнює вимоги щодо реалізації санкцій під час здійснення операцій з використанням платіжних інструментів, включаючи електронні платіжні засоби, встановлює вимоги до еквайрингових установ;

* визначає порядок дій суб'єкта реалізації санкцій у разі виявлення збігу окремих даних клієнта та/або іншого учасника фінансової операції з даними санкційної особи та відсутності достатньої інформації в санкційних списках або реквізитах платіжних інструкцій тощо;

* визначає порядок реалізації секторальних санкцій.

Крім того, Нацбанк урегулював порядок реалізації санкцій небанківськими установами. Згідно з новим порядком, небанківські установи мають одноразово надати регулятору інформацію про наявність серед санкційних осіб: небанківської установи, кінцевих бенефіціарних власників/власників істотної участі, керівників, клієнтів небанківської установи.

Також установлено вимоги до суб'єктів реалізації санкцій протягом трьох місяців затвердити внутрішні документи з питань реалізації санкцій та налаштувати внутрішні системи моніторингу в такий спосіб, щоб забезпечити перевірку фінансових операцій за санкційними списками до їх проведення.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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